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В Сеть попали рендеры с дизайном Samsung Galaxy Note 10

06.06.2019 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скорее всего, в августе компания Samsung представит линейку новых топовых смартфонов — Galaxy Note 10. Известный точными прогнозами инсайдер с ником @OnLeaks опубликовал рендеры и 360-градусное видео, которые раскрывают особенности дизайна как минимум одного устройства из серии.


Фото: @OnLeaks

Galaxy Note 10 оснастят экраном на 6,3 дюйма, посередине которого разместится вырез в форме буквы «О». В смартфонах серии Galaxy S10 отверстия для фронтальной камеры находятся в правом углу панелей.

Боковые грани дисплея в Note 10 будут немного скруглены, матрицу выполнят по технологии Dynamic AMOLED. Предполагаемое разрешение панели — 3040 на 1440 пикселей, также ожидается поддержка HDR10+. Кроме того, в панели разместится сканер отпечатков пальцев.




Задняя сторона смартфона окажется стеклянной, с тройной основной камерой. Фотомодули расположатся вертикально. @OnLeaks пишет, что их точные технические характеристики пока неизвестны. Но, скорее всего, смартфон сможет снимать с зумом и более широкой перспективой.

Из изменений в сравнении с Galaxy S10 — отказ от 3,5-мм разъема для наушников. А еще в компании не будут устанавливать отдельную клавишу для вызова ассистента Bixby. Кнопка питания и качелька регулировки громкости разместятся на левой грани аппарата. Габариты Galaxy Note 10 — 162,6×77,4×7,9 мм.

К другим ожидаемым характеристикам Galaxy Note 10 относится процессор Snapdragon 855 (или Exynos 9820), до 12 ГБ оперативной памяти и предустановленный Android 9 Pie.

Возможно, Samsung также представит Galaxy Note 10 Pro. У этого гаджета будет экран уже на 6,75 дюйма, камера с четырьмя глазками, а также более быстрая память UFC 3.0 и поддержка 45-ваттной быстрой зарядки. По неподтвержденной информации, в Pro-модели от физических клавиш питания и регулировки громкости откажутся в пользу сенсорных.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
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Скорее всего, в августе компания Samsung представит линейку новых топовых смартфонов - Galaxy Note 10. Известный точными прогнозами инсайдер с ником @OnLeaks опубликовал...
 
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