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От детской областной больницы до крупных производств: какие объекты посетит «Пламя мира» в Гомельской области

06.06.2019 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает путешествие по Беларуси. 500 километров и шесть дней в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Пламя мира» принимает Гомельская область.

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области

Накануне факелоносцев тепло встречали в Гомеле. Город на два дня стал столицей эстафеты. В сегодняшнем маршруте – детская областная больница, компания «Белоруснефть», флагман отечественного комбайностроения – предприятие «Гомсельмаш».

От детской областной больницы до крупных производств: какие объекты посетит «Пламя мира» в Гомельской области

За время путешествия по Гомельской области огонь также побывает на нефтяных месторождениях Речицы, в плавильных цехах Белорусского металлургического завода, часть пути проделает по водам Припяти, а в Турове поднимется к истокам белорусской духовности на древнюю «Замковую гору».

Завершится марафон в Мозыре торжественной церемонией передачи эстафеты «Пламя мира» Минской области.

От детской областной больницы до крупных производств: какие объекты посетит «Пламя мира» в Гомельской области

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает путешествие по Беларуси. 500 километров и шесть дней в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Пламя...
 
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