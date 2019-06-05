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Ему было 35 лет. В санатории под Рогачёвом умер певец Leo Nardo
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 июня под Рогачёвом на 36 году жизни скончался белорусский певец Leo Nardo. Об этом сообщает администратор и концертный директор артиста Эдгар Ширко.
«От нас и до срока, и, фактически на сцене (незадолго до начала своего очередного концерта), ушёл самый эпатажный, самый талантливый, самый целеустремлённый, вообще самый-самый – Leo Nardo», –
Как
Спустя некоторое время медики констатировали смерть певца. Причина смерти устанавливается, назначено проведение судмедэкспертизы.
«Что сказать, кроме того, что это шок. Что я всегда благодарю тебя за твою деликатность, тактичность, твою способность сглаживать углы, твои смешные шуточки», –
Настоящее имя исполнителя – Василий Бущик. Какое-то время артист был бэк-вокалистом Ирины Дорофеевой, но примерно два года назад захотел заняться сольной карьерой.
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Новости Беларуси. 5 июня под Рогачёвом на 36 году жизни скончался белорусский певец Leo Nardo. Об этом сообщает администратор и концертный директор артиста Эдгар...
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