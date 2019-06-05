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15-летний школьник утонул в реке Друть в Рогачёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 июня примерно в полвосьмого вечера в Рогачёве в реке Друть утонул 15-летний подросток.
Как
Отдыхавшие вместе с ним приятели позвонили в экстренные службы, однако спасти школьника не удалось. Тело погибшего извлекли из воды водолазы.
Выясняются детали случившегося, назначены экспертизы.
Весной 2019 года в Климовичском районе за день утонули три ребёнка.
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Новости Беларуси. 5 июня примерно в полвосьмого вечера в Рогачёве в реке Друть утонул 15-летний подросток. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную...
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