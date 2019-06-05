Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Источник материала: СТВ

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выборы прошли на 69-м конгрессе ФИФА в Париже.

Впервые Инфантино был избран главой ФИФА в 2016 году. До этого функционер работал в европейском футбольном союзе. В его компетенцию входили юридические и коммерческие вопросы, а также проблемы профессионального футбола.





С ноября 2009 года он занимал должность генерального секретаря УЕФА. Уже при Джанни Инфантино была введена система видеоповторов VAR, которая использовалась на Кубке мира в России и плей-офф Лиги чемпионов этого сезона.

В планах швейцарца – изменить формат проведения чемпионата мира. Функционер будет возглавлять главную футбольную организацию до 2023 года.



