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Навальный показал элитный дом в центре Москвы, где живут чиновники мэрии
Источник материала: Tut.by
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выпустил
Дом расположен на Садовнической набережной в Москве. Его построили на месте исторического квартала, снесенного в 2009 году. Московские власти обещали, что возведут на этом месте дома для очередников, льготников и молодых семей.
После окончания строительства в 2017 году, говорит Навальный, квартиры в доме стали распределять между чиновниками. Сейчас заселены 24 квартиры, площадь которых составляет от 131 до 180 квадратных метров. По оценке ФБК, эти квартиры стоят 70−90 миллионов рублей или от миллиона почти до 1,4 млн долларов.
В расследовании сказано, что 12 квартир находятся в собственности сотрудников мэрии Москвы, остальные — у бывших и действующих сотрудников правительства, администрации президента, Счетной палаты, ФСБ и Госдумы. Также одной квартирой владеет актриса и телеведущая Лариса Гузеева, поддерживавшая Собянина.
Навальный утверждает, что владельцы купили свои квартиры по заниженным ценам.
— Мы не сомневаемся, что Собянин «продавал» эти квартиры за 1/10 часть кадастровой стоимости или что-то около того, — заявил основатель ФБК.
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Дом расположен на Садовнической набережной в Москве.
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