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Навальный показал элитный дом в центре Москвы, где живут чиновники мэрии

06.06.2019 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выпустил расследование об элитном доме в Москве, квартирами в котором владеют чиновники столичной мэрии. Навальный утверждает, что они купили их по заниженным ценам, и за этим стоит мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Mesuza.


Скриншот с YouTube.com

Дом расположен на Садовнической набережной в Москве. Его построили на месте исторического квартала, снесенного в 2009 году. Московские власти обещали, что возведут на этом месте дома для очередников, льготников и молодых семей.


Историческое здание 1906 года,. Скриншот с YouTube.com

После окончания строительства в 2017 году, говорит Навальный, квартиры в доме стали распределять между чиновниками. Сейчас заселены 24 квартиры, площадь которых составляет от 131 до 180 квадратных метров. По оценке ФБК, эти квартиры стоят 70−90 миллионов рублей или от миллиона почти до 1,4 млн долларов.


Скриншот с YouTube.com

В расследовании сказано, что 12 квартир находятся в собственности сотрудников мэрии Москвы, остальные — у бывших и действующих сотрудников правительства, администрации президента, Счетной палаты, ФСБ и Госдумы. Также одной квартирой владеет актриса и телеведущая Лариса Гузеева, поддерживавшая Собянина.

Навальный утверждает, что владельцы купили свои квартиры по заниженным ценам.

— Мы не сомневаемся, что Собянин «продавал» эти квартиры за 1/10 часть кадастровой стоимости или что-то около того, — заявил основатель ФБК.

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Теги: Минск
 
 
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Дом расположен на Садовнической набережной в Москве.
 
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