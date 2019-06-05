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Самый популярный российский журналист снова выступит в Минске
Источник материала: Tut.by
Аналитик, интеллектуал с философским взглядом на мир, готовый обсудить любой вопрос — от политических расстановок до любви к бейсболу, —
Космополит по происхождению
За плечами мэтра — насыщенная событиями биография: заграничное детство — мать будущего тележурналиста родом из Франции, даже крещение мальчик принял не где-нибудь, а в Соборе Парижской Богоматери. Трехмесячного сына мать увозит в США, через пять лет семья возвращается в Париж, а к 1952-му году окончательно обосновывается в СССР.
Космополитичность детства отразилась на всей последующей жизни Познера. В свои 85 он энергичен и бодр, много путешествует, ведет на «Первом канале» собственную авторскую программу, пишет книги, снимает фильмы.
Журналист по жизни
Как ни удивительно, Владимир Познер не получил какого-либо журналистского образования и до сих пор считает, что это не самое важное в его профессии. В активе журналиста — диплом биолого-почвенного факультета МГУ по специальности «физиология человека» — не отсюда ли его умение добираться до самой сути характера собеседника?
Владимир Владимирович — многократный лауреат премии ТЭФИ, обладатель орденов Почета, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, кавалер ордена Почетного легиона. Однако главными в своей жизни он считает не премии, а любимые занятия: общаться с родными и близкими, играть в теннис и брать интервью у интересных людей.
Собеседник по призванию
Один из главных интеллектуалов современности умеет задавать острые вопросы и не боится услышать откровенные ответы. Среди его собеседников — Джулиан Ассанж и Дмитрий Медведев, Шарль Азнавур и Сергей Шнуров.
Творческая встреча с Владимиром Познером — это возможность послушать и задать вопрос человеку, который беседовал практически со всеми известными политиками, экономистами, мыслителями, прочими знаменитыми личностями, со всеми теми, кто уже вошел в историю или пишет ее сейчас.
На его встречах спрашивать можно обо всем: от взглядов на политику и общество до истории создания его личной коллекции черепах. В ответ вы услышите правду, приправленную юмором. Владимир Владимирович не очень любит читать записки, поэтому приготовьтесь обратиться к нему лично и, если повезет, — пожать легенде руку.
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Владимир Познер выступит перед минчанами 15 декабря во Дворце Республики. Билеты поступили в продажу сегодня.
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