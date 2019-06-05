Белорусы смогут расплачиваться кольцами в магазинах, аптеках и общепите

Источник материала: Tut.by

Белорусы смогут расчитываться в магазинах, аптеках и общепите специальными кольцами. Новый для нашей страны способ оплаты товаров и услуг, как планируется, МТБанк и компания Visa запустят в июле, сообщили в банке.





Чтобы совершать оплату с помощью платежного кольца, нужно будет поднести его к терминалу, который принимает бесконтактные платежи. Для оплаты не понадобится ни карточка, ни смартфон.

— Платежи в одно касание базируются, как и в случае с традиционной банковской картой, на специальном чип-модуле, поддерживающем бесконтактную связь. Скорость, удобство и высокий уровень безопасности таких транзакций заслужили авторитет у самых требовательных клиентов, — уточняют в МТБанке.

— Платежное кольцо Visa — это новый шаг в развитии бесконтактных платежей и уникальный гаджет, созданный на стыке технологий, финансов и пользовательского опыта. Кольцо уже было с триумфом запущенно в Украине и России, а теперь станет доступно и белорусам, — пояснил директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.

При этом пока не сообщается, сколько будут стоить платежные кольца. При его утере можно будет заблокировать доступ к счету.

Напомним, белорусы уже могут бесконтактно расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона.