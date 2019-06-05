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Белорусы смогут расплачиваться кольцами в магазинах, аптеках и общепите
Источник материала: Tut.by
Белорусы смогут расчитываться в магазинах, аптеках и общепите специальными кольцами. Новый для нашей страны способ оплаты товаров и услуг, как планируется, МТБанк и компания Visa запустят в июле,
Чтобы совершать оплату с помощью платежного кольца, нужно будет поднести его к терминалу, который принимает бесконтактные платежи. Для оплаты не понадобится ни карточка, ни смартфон.
— Платежи в одно касание базируются, как и в случае с традиционной банковской картой, на специальном чип-модуле, поддерживающем бесконтактную связь. Скорость, удобство и высокий уровень безопасности таких транзакций заслужили авторитет у самых требовательных клиентов, — уточняют в МТБанке.
— Платежное кольцо Visa — это новый шаг в развитии бесконтактных платежей и уникальный гаджет, созданный на стыке технологий, финансов и пользовательского опыта. Кольцо уже было с триумфом запущенно в Украине и России, а теперь станет доступно и белорусам, — пояснил директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.
При этом пока не сообщается, сколько будут стоить платежные кольца. При его утере можно будет заблокировать доступ к счету.
Напомним, белорусы уже
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Белорусы смогут расплачиваться в магазинах, аптеках и общепите специальными кольцами. Новый для нашей страны способ оплаты товаров и услуг, как планируется,...
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