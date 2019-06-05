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Лавров сказал, что у Союзного договора нет цели вывести кого-то на «президентский трон»

06.06.2019 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лавров сказал, что у Союзного договора нет цели вывести кого-то на «президентский трон»

В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон», заявил в министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ход переговоров с нашей страной.По его словам, он пока не может сообщить подробности о том, какие предложения выдвигают российская и белорусская стороны по интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, прошло еще слишком мало времени.

«В договоре все открыто. В декабре были встречи президентов России и Беларуси. Они договорились создать рабочую группу, которая рассмотрит весь Союзный договор для того, чтобы понять, какие положения по прошествии 20 лет нуждаются в дополнительном внимании. Для этого была создана рабочая группа, которая сейчас этим занимается. Прошло не так много времени. Вопрос серьезный, и он касается экономической, финансовой и налоговой сфер, многого другого», – сказал он.

Глава российского ведомства прокомментировал сообщения о том, что президент России Путин может возглавить общее государство в 2024 году.

«В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель – вывести кого-то на «президентский трон». Прочитайте. Вы же профессионалы. Там нет этого», – заявил он.

Комментируя отзыв Михаила Бабича, который был послом в Беларуси, Сергей Лавров отметил, что это решение президента, упомянул какие-то личные обстоятельства и посоветовал журналистам этим сильно не интересоваться.

 
 
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В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон», заявил в министр иностранных дел...
 
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