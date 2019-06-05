Курсы валют и криптовалют на сегодня

В начале торгов 6 июня доллар снова дорожает, а российский рубль и евро развернулись и начали снижение, биткойн -43.61.
Курс доллара вырос на 0,0006 рубля до 2,0991 BYN/USD.
Курс евро просел на 0,0002 рубля до 2,3646 BYN/EUR. Вчера евровалюта поднималась до максимума за 34 дня.
Курс российского рубля упал на 0,0072 рубля до 3,2177 BYN/100 RUB.
Bitcoin − 7793.18$ (-43.61);
Bitcоin Cash/ВСС – 392.75$ (-12.64);
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