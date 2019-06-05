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Курсы валют и криптовалют на сегодня

06.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В начале торгов 6 июня доллар снова дорожает, а российский рубль и евро развернулись и начали снижение, биткойн -43.61.

Курс доллара вырос на 0,0006 рубля до 2,0991 BYN/USD.

Курс евро просел на 0,0002 рубля до 2,3646 BYN/EUR. Вчера евровалюта поднималась до максимума за 34 дня.

Курс российского рубля упал на 0,0072 рубля до 3,2177 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 7793.18$ (-43.61);

Bitcоin Cash/ВСС – 392.75$ (-12.64);

DigitalCash − 147.43$ (+0.6);

Еthеreum − 245.24$ (-0.76);

ZCаsh − 80.53$ (+1.58);

Monero − 85.04$ (-1.11).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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В начале торгов 6 июня доллар снова дорожает, а российский рубль и евро развернулись и начали снижение, биткойн -43.61.
 
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