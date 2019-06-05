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Шаг вперед

06.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Очередное заседание районного клуба для подростков учётной категории «Шаг вперёд» 5 июня 2019 года началось немного необычно.

Очередное заседание районного клуба для подростков учётной категории «Шаг вперёд» 5 июня 2019 года началось немного необычно: ребята распространяли среди пациентов и медицинских работников учреждения здравоохранения «Дзержинская центральная районная больница» просветительско-агитационные листовки, призывая принять участие в акции «Скажи полиэтиленовым пакетам, пластиковой посуде: НЕТ!».

Именно этот день - 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, провозглашённый на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. В своей резолюции Генеральная Ассамблея призывает государства и организации системы ООН ежегодно в этот день проводить мероприятия, подтверждающие их стремление к сохранению и улучшению окружающей среды.


Далее учащиеся отправились в государственное учреждение образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района». Директор Центра, Алла Кузьминична Хаменко, рассказала ребятам о том, какой вред окружающей среде наносят пластиковые и полиэтиленовые предметы, обращая внимание ребят на тот факт, что от заглатывания пластикового мусора ежегодно погибает более миллиона китов, тюленей, рыб. Ежегодно производится около 4 триллионов пакетов, на повторную переработку попадает не более 1% всей этой массы, а для того, чтобы полиэтилен разложился полностью, требуется от 200 до 1000 лет.

Также в этот день ребята поиграли с животными-обитателями эколого-биологического центра, познакомились с новым его жителем – большой улиткой, которую им удалось не только погладить, но и покупать в тёплой водичке.


4 мая прошлого года участники районного клуба «Шаг вперёд» в канун Дня Победы посадили на территории государственного учреждения образования «Эколого-биологический центр Дзержинского района» молодой яблоневый сад «Салют победителям». Посадка нового сада стала значимым событием и для педагогов, и для учащихся. И вот, спустя год, ребятам было предложено облагородить его: они взрыхлили землю вокруг стволов яблонь, полили молодые деревья и высадили бархатцы.

Годами малой родины решено объявить 2018-2020 годы в Беларуси, что открывает перед участниками клуба новые возможности, перспективы, открытия. Сегодня ребята совершили много полезных поступков на территории своей малой родины. Они учатся видеть и создавать вокруг себя прекрасное, а значит, любить свою землю, свою родину. От малой родины начинается любовь к большой Родине – своей родной стране.


 
 
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Очередное заседание районного клуба для подростков учётной категории «Шаг вперёд» 5 июня 2019 года началось немного необычно.
 
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