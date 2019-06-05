С упаковки василькового мороженого исчезла надпись «Жыве Беларусь!»

Источник материала: KYKY

В середине мая беларусы узнали , что мороженое с лепестками василька и семенами льна вскоре исчезнет. Тогда руководитель магазина Symbal.by предположил, что причина – в надписи-лозунге «Жыве Беларусь!» на пачке, но представители бренда «Белы полюс» опровергли эту информацию.

Со слов Максима Журовича, замдиректора по маркетингу бренда «Белы полюс», мороженое временно сняли с продажи, потому что производители не были готовы к ажиотажу. За неделю беларусы съели более 100 тысяч порций. Нам пообещали, что надпись «Жыве Беларусь!» на упаковке останется, по крайней мере на первое время.

Но сегодня, 6 июня, «Еврорадио» опубликовало фотографию новой пачки василькового мороженого, с которой «Жыве Беларусь!» пропала. Вы можете самостоятельно сравнить две упаковки – старую и новую: на первой лозунг еще есть, на второй – уже нет: