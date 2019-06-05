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Мать пожарного из Чернобыля Василия Игнатенко рассказала, каким её сын был при жизни

06.06.2019 10:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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У каждого героя сериала «Чернобыль» есть реальные прототипы. Один из них – пожарный Василий Игнатенко, который боролся с огнем в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Через пару недель он умер от лучевой болезни. В беседе с репортерами BBC мать Василия, 80-летняя Татьяна Игнатенко, рассказала, каким ее сын был при жизни. KYKY цитирует главное.

О том, почему об этом нужно говорить

Василия Игнатенко сыграл британский актер Адам Нагаитис. Увидев трейлер сериала и Нагаитиса в образе, Татьяна отметила: «Может, и похож. Только подбородок совсем не Васин. И в спецодежде пожарного я сына никогда не видела. Похож – не похож, а это все надо рассказывать. Люди привыкли и забыли, а, может, и не знали про все».

«Кто, если не мы»

В 1986 году деревня Сперижье (Гомельская область), где жили Игнатенко, попала в зону заражения. Ее расселили. «Я не знаю, как бы он поступил в наше время, зная все то, что мы знаем, но тогда он не мог отказаться. Они молодые были хлопцы, горячие: кто, если не мы!» – подчеркнула Татьяна.

О том, как Василий пошел в пожарные

«Закончил службу – хочу, говорит, только в пожарные. Отец ему: да иди на работу в колхозе - водителем, трактористом. Или в городе что найди. А Вася раз – и как перелез моментально через высоченный забор: вот как могу! И отец смирился».

О том, что осталось после него

«Незадолго до аварии вдруг, приехав домой, Василий принялся мастерить скамейку – чтобы несколько человек могли посидеть у двора. «Вот, память обо мне останется», – говорит. Я возмутилась: «Чего говоришь? При чем тут память?» Был у нас дозиметр, и [младшая дочь] Наташа в МЧС работала, но скамейку мы не проверяли никогда. Зачем?»

О похоронах

Василия похоронили в той самой деревне Сперижье. Его мать, жену и родственников допустили только на похороны. «Был сначала цинковый гроб, потом деревянный – я не знаю, там Вася был или камней наложили. Не видела я сына в гробу», – вспомнила Татьяна. Лишь спустя пять или шесть лет женщина узнала, что в гробу, кроме сына, лежала ее внучка – дочь Василия. Девочка прожила всего четыре дня.

Беларуская писательница Светлана Алексиевич знакома с родственниками Василия. Она пояснила, как вышла на семью Игнатенко: «Меня поразила привязанность человека к обычному ходу вещей. Я знала о картине первых дней отселения: вот бабка идет, а ее патрулирует милиционер. А бабка не может понять, почему она должна выбросить в яму выращенные у дома огурцы, яйца, вылить молоко - оно же такое, как всегда! Вот из-за этой детали я и решила искать. Я не знала историю этой семьи, о ней не было написано. Но я вышла на Люсю [Людмилу Игнатенко]».

 
 
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У каждого героя сериала «Чернобыль» есть реальные прототипы. Один из них – пожарный Василий Игнатенко, который боролся с огнем в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Через...
 
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