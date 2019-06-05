Под Минском открылась выставка «Белагро». Просто посмотрите на это!

Источник материала: KYKY

В Щомыслице (Минский район) открылась международная выставка «Белагро-2019», пишет TUT.by. Там представили более 300 образцов беларуской сельскохозяйственной техники (одна из ее характеристик – «современная»), а гостями стали представители 29 стран: Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии и так далее. Беларусь представили во всей красе.

На выставке показали больше ста единиц беларуской техники – в аграрной отрасли о ней «ходят легенды». Посетителям дали возможность посидеть в тракторе и купить гусеничный бульдозер. Мероприятие снабдили «традиционным» праздничным антуражем, который на первый взгляд может показаться даже пугающим. Не обошлось без вольеров и клеток с животными, пластиковых бассейнов с рыбами, съедобных обезьян, Евроигр и... роботов. Просто взгляните на то, как это было: