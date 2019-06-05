По его словам, в российском ведомстве подготовили "комплекс изменений в нормативную базу, который ужесточает контроль поступления кондиционной нефти в систему – это новый технический регламент".





При этом Александр Новак заверил, что в течение ближайших нескольких месяцев техрегламент будет готов. Ситуация с попаданием загрязненного сырья в нефтепровод пока не привела к изменению прогноза по добыче нефти в России в этом году.





"Оценка ущерба и соответственно изменения в договорных отношениях будут определены в течение лета", – ответил российский министр на соответствующий вопрос.





Ухудшение качества нефти в "Дружбе" произошло в апреле. Компания "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о том, что предпримет меры для скорейшего решения проблемы. Общий объем некондиционной нефти оставил порядка трех миллионов тонн.









В течение прошлого месяца прокачка чистой нефти возобновилась для потребителей в Беларуси, Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. В течение нескольких дней завершится очистка участка до Польши. Загрязненная нефть с территории Беларуси прокачивается обратно в Россию.















