Сколько на самом деле стоит Белинвестбанк?

О расхождении в оценках сообщили в Государственном комитете по имуществу РБ в конце мая текущего года, после того как правительство рассмотрело предварительные и ориентировочные условия ЕБРР по вхождению в акционерный капитал ОАО «Белинвестбанк».





Европейский банк реконструкции и развития оценил стоимость Белинвестбанка в 251 млн. рублей, а в Госкомимуществе считают, что рыночная стоимость акций банка составляет 680,3 млн. рублей (по данным на начало текущего года).





Белорусские чиновники подчеркнули, что подавляющая часть этих условий учитывает исключительно интересы ЕБРР, то есть расхождения имеются не только по оценке стоимости белорусского банка.





Чтобы понять, какая сторона права, можно проанализировать финансовые показатели белорусского банка по итогам I квартала 2019 года. Его капитал на 1 апреля составил 542,2 млн. рублей, причем уставный фонд равнялся 261,4 млн. рублей.









Глядя на эти величины, можно предположить, на что ориентировались эксперты правительства РБ и ЕБРР. Вторые, возможно, взяли за основу уставный фонд, тогда как первые – капитал в целом. Ранее при совершении сделок с крупными пакетами акций белорусских банков стороны обычно ориентировались на капитал, то есть позиция государства в данном случае близка к традиционной, тогда как оценка ЕБРР выглядит заниженной.





Впрочем, в Госкомимуществе назвали свою оценку рыночной стоимостью акций банка, поэтому не исключено, что они учитывали цены продажи его акций на биржевом и внебиржевом рынке. Но такая оценка вряд ли имеет смысл, так как для определения рыночной цены акций таким образом необходимо использовать их котировки на рынке, а не цены в разовых случайных сделках.





Но котировки акций банков, как и других ОАО, в Беларуси отсутствуют, поэтому и говорить о рыночной цене нельзя. Сделок совершается слишком мало, и ими легко манипулировать, получая ту «рыночную» цену, которую кто-то захочет обеспечить.





Прибыль невелика, но потенциал для ее роста имеется

Обычно при расчете цен акций, кроме капитала и котировок акций, учитываются показатели банка, которые характеризуют его прибыль, а также возможности роста прибыли в будущем. Данные параметры у Белинвестбанка выглядят неоднозначно.





С одной стороны, чистая прибыль, полученная им за I квартал текущего года, составила 8,42 млн. рублей, намного превысив прибыль за I квартал прошлого года, равную 0,6 млн. рублей. По отношению к нормативному капиталу чистая прибыль за квартал составила 1,6%.





Не так уж и много, но и не мало, если учесть, что за весь год эта величина может составить порядка 6,4% (если экстраполировать итоги квартала на год). Это выше прогнозируемой на год инфляции, хотя и ниже ожидаемого снижения курса белорусского рубля, а также примерно в 2 раза меньше ставок по рублевым депозитам.





Исходя из чистой прибыли и сравнения с доходностью рублевых депозитов, надо признать, что оценка ЕБРР выглядит справедливой. Возможно, эксперты банка примерно так и рассуждали.





Но если учесть еще и чистые отчисления в резервы, то ситуация окажется совсем другой. Величина данных отчислений у Белинвестбанка в I квартале текущего года составила 25,36 млн. рублей, что равно 4,7% от капитала.









То есть чистый доход Белинвестбанка, который он распределяет между прибылью и резервами, составляет около 6,3% от капитала за квартал. В расчете на год получится около четверти его капитала. Это хороший результат, показывающий, что банк эффективен и потенциально способен генерировать высокую прибыль.





Таким образом, исходя из оценки по прибыли и отчислениям в резервы, можно сделать вывод, что обе оценки стоимости Белинвестбанка – и ЕБРР, и Госкомимущества выглядят заниженными, а белорусский банк на самом деле может стоить около 1 млрд. рублей.





Однако потенциальная прибыль – это не реальная прибыль, получить ее может помешать множество факторов, в частности, ухудшение финансового состояния клиентов Белинвестбанка, что вполне возможно.



Ставка на экологичность поднимет цену банка, но не сейчас

Но и таких оценок для определения стоимости банка недостаточно. Надо понять еще и перспективы модели бизнеса, которой придерживается Белинвестбанк. Она довольно типичная для крупных банков страны.





Доля кредитов клиентам в активах у банка по данным на 1 апреля текущего года составила 45,8%. Это меньше, чем у большинства крупных банков страны. Но у Белинвестбанка значительная также и доля вложений в ценные бумаги: 33,5% от активов. В сумме это 89,3% от всех активов банка.





То есть, по сути Белинвестбанк занимается в сфере активных операций только кредитованием и вложениями в ценные бумаги. Это обычная модель бизнеса для большинства белорусских банков.





Соответственно и основную часть доходов Белинвестбанка составляют чистые процентные доходы, величина которых за I квартал текущего года достигла 41,87 млн. рублей. На втором месте чистые комиссионные доходы, которые равнялись 20,31 млн. рублей, а на третьем – чистый доход по операциям с иностранной валютой (5 млн. рублей). Такая структура доходов тоже вполне обычная для белорусского банка.





Но в перспективе модель бизнеса Белинвестбанка должна измениться. В апреле текущего года его руководство сообщило о намерении осуществить постепенную трансформацию в ЭкоБанк. Программа такой трансформации рассчитана на 7 лет.





Председатель Правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев пояснил намерения банка следующим образом:





«В нашем случае ЭкоЛогичность – это не только окружающая среда. Это и про развитие бизнеса, и про формирование экологической культуры общества, и про создание комфортной среды обитания не только в физиологическом плане, но и в морально-психологическом. Мы видим необходимость экологизации и во внутреннем содержании всех процессов, которые происходят в банке».





Это лирика, но за ней стоит вполне разумный бизнес-план. Экологические проекты сейчас в моде, и различные международные организации и государства тратят значительные средства на них. Белинвестбанк, пользуясь поддержкой такого авторитетного международного финансового института как ЕБРР, вполне может стать одним из посредников, распределяющих эти ресурсы в РБ.





Так, уже сейчас Белинвестбанк рассматривает для финансирования «зеленые» проекты в рамках Программы Climate Smart Trade, а кредитная линия, выделенная для реализации проектов в рамках данной Программы, составляет 20 млн. евро.





Теоретически подобная трансформация позволит Белинвестбанку наращивать свою деятельность, не конкурируя особо с другими белорусскими банками на довольно хилом финансовом рынке РБ. Это сделает его интересным и для иностранных инвесторов, что позволит ЕБРР со временем выгодно перепродать пакет акций банка, который в настоящее время они хотят приобрести.





Этот план, возможно, пытается реализовать ЕБРР, хотя он не озвучил подобные намерения. Его реализация позволит увеличить стоимость Белинвестбанка, но это еще далекая перспектива, и говорить о том, что она влияет на текущую цену банка, не стоит.





К тому же реализация этого плана, по крайней мере с точки зрения бизнеса, возможна только при участии ЕБРР, то есть только он, ну и конечно сам Белинвестбанк, сможет воспользоваться плодами экологической трансформации.









Таким образом из анализа бизнес-модели Белинвестбанка делать какие-либо выводы о его возможной цене в сделке с ЕБРР нельзя. Современная модель бизнеса банка вполне традиционна для Беларуси, а будущая кажется вполне перспективной и поднимет цену банка, но без ЕБРР ее вряд ли удастся реализовать.





В целом, Белинвестбанк, судя по его финансовым показателям и планам выглядит вполне привлекательно, и с учетом всей совокупности рассмотренных выше факторов даже оценка Госкомимущества кажется несколько заниженной.





Но это без учета страновых рисков, с точки зрения которых при продаже любых активов в нашей стране иностранному инвестору следует требовать скидку, так как экономика и финансы Беларуси по мировым меркам слабые.





С этим ничего не поделаешь, хотя наши чиновники все время пытаются такую скидку инвесторам не давать. Но это предмет торга, который сейчас как раз и идет между ЕБРР и правительством РБ. В ЕБРР не могут не учитывать данную скидку, так как они будут перепродавать пакет акций белорусского банка иностранным компаниям, которые эту скидку с самого ЕБРР наверняка затребуют.