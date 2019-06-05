|
Сколько на самом деле стоит Белинвестбанк?
Источник материала: Партизан
ЕБРР и Госкомимущество РБ сделали разные оценки стоимости Белинвестбанка. Но если проанализировать финансовые показатели и перспективы Белинвестбанка, можно прийти к выводу, что цена белорусского банка может быть выше этих оценок.
О расхождении в оценках сообщили в Государственном комитете по имуществу РБ в конце мая текущего года, после того как правительство рассмотрело предварительные и ориентировочные условия ЕБРР по вхождению в акционерный капитал ОАО «Белинвестбанк».
Европейский банк реконструкции и развития оценил стоимость Белинвестбанка в 251 млн. рублей, а в Госкомимуществе считают, что рыночная стоимость акций банка составляет 680,3 млн. рублей (по данным на начало текущего года).
Белорусские чиновники подчеркнули, что подавляющая часть этих условий учитывает исключительно интересы ЕБРР, то есть расхождения имеются не только по оценке стоимости белорусского банка.
Чтобы понять, какая сторона права, можно проанализировать финансовые показатели белорусского банка по итогам I квартала 2019 года. Его капитал на 1 апреля составил 542,2 млн. рублей, причем уставный фонд равнялся 261,4 млн. рублей.
Глядя на эти величины, можно предположить, на что ориентировались эксперты правительства РБ и ЕБРР. Вторые, возможно, взяли за основу уставный фонд, тогда как первые – капитал в целом. Ранее при совершении сделок с крупными пакетами акций белорусских банков стороны обычно ориентировались на капитал, то есть позиция государства в данном случае близка к традиционной, тогда как оценка ЕБРР выглядит заниженной.
Впрочем, в Госкомимуществе назвали свою оценку рыночной стоимостью акций банка, поэтому не исключено, что они учитывали цены продажи его акций на биржевом и внебиржевом рынке. Но такая оценка вряд ли имеет смысл, так как для определения рыночной цены акций таким образом необходимо использовать их котировки на рынке, а не цены в разовых случайных сделках.
Но котировки акций банков, как и других ОАО, в Беларуси отсутствуют, поэтому и говорить о рыночной цене нельзя. Сделок совершается слишком мало, и ими легко манипулировать, получая ту «рыночную» цену, которую кто-то захочет обеспечить.
Прибыль невелика, но потенциал для ее роста имеется
Обычно при расчете цен акций, кроме капитала и котировок акций, учитываются показатели банка, которые характеризуют его прибыль, а также возможности роста прибыли в будущем. Данные параметры у Белинвестбанка выглядят неоднозначно.
С одной стороны, чистая прибыль, полученная им за I квартал текущего года, составила 8,42 млн. рублей, намного превысив прибыль за I квартал прошлого года, равную 0,6 млн. рублей. По отношению к нормативному капиталу чистая прибыль за квартал составила 1,6%.
Не так уж и много, но и не мало, если учесть, что за весь год эта величина может составить порядка 6,4% (если экстраполировать итоги квартала на год). Это выше прогнозируемой на год инфляции, хотя и ниже ожидаемого снижения курса белорусского рубля, а также примерно в 2 раза меньше ставок по рублевым депозитам.
Исходя из чистой прибыли и сравнения с доходностью рублевых депозитов, надо признать, что оценка ЕБРР выглядит справедливой. Возможно, эксперты банка примерно так и рассуждали.
Но если учесть еще и чистые отчисления в резервы, то ситуация окажется совсем другой. Величина данных отчислений у Белинвестбанка в I квартале текущего года составила 25,36 млн. рублей, что равно 4,7% от капитала.
То есть чистый доход Белинвестбанка, который он распределяет между прибылью и резервами, составляет около 6,3% от капитала за квартал. В расчете на год получится около четверти его капитала. Это хороший результат, показывающий, что банк эффективен и потенциально способен генерировать высокую прибыль.
Таким образом, исходя из оценки по прибыли и отчислениям в резервы, можно сделать вывод, что обе оценки стоимости Белинвестбанка – и ЕБРР, и Госкомимущества выглядят заниженными, а белорусский банк на самом деле может стоить около 1 млрд. рублей.
Однако потенциальная прибыль – это не реальная прибыль, получить ее может помешать множество факторов, в частности, ухудшение финансового состояния клиентов Белинвестбанка, что вполне возможно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)