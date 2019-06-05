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В Беларуси усилены меры по борьбе с незаконным использованием беспилотников

06.06.2019 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси усилены меры по борьбе с незаконным использованием беспилотников
Фото из открытых источников

В соответствии с документом, военнослужащие (сотрудники) воинских формирований и органов внутренних дел, а также работники военизированной охраны наделяются полномочиями на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники в отношении авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов, совершающих полет в нарушение установленного порядка, в целях пресечения их полета путем принуждения к посадке, повреждения или уничтожения. Эти полномочия предоставлены для борьбы с незаконным использованием беспилотных аппаратов в запретных зонах и зонах, запрещенных для использования авиамоделей.

В Беларуси усилены меры по борьбе с незаконным использованием беспилотников В Беларуси будут использовать дроны для доставки почты

Указом также предусмотрено освобождение должностных лиц, применивших физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику при правомерном воздействии на авиамодели и беспилотные аппараты, нарушающие порядок использования воздушного пространства, от обязанности по возмещению их собственникам (владельцам) вреда, связанного с повреждением или уничтожением этих летательных аппаратов.

В настоящее время в воздушном пространстве Беларуси установлены зоны, запрещенные для использования авиамоделей, и запретные зоны для полетов воздушных судов.

Запретные зоны - это воздушное пространство над территориями (объектами), имеющими важное значение для безопасности государства (места нахождения охраняемых лиц, арсеналы (базы) с боеприпасами и вооружением, предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, Белорусская АЭС и другие). Полет любых воздушных судов, в том числе и беспилотных аппаратов, в данных зонах осуществляется по специальному разрешению.

Зона, запрещенная для использования авиамоделей, - часть воздушного пространства установленных размеров, в пределах которой использование авиамоделей запрещено без согласования с государственным органом (организацией), в интересах которого (которой) она установлена (воздушное пространство над гражданскими и военными аэродромами, районами дислокации ряда воинских частей и подразделений, вдоль государственной границы и другие).

Мировой опыт показывает, что единственным эффективным способом обеспечения безопасности в случае несанкционированных полетов в таких зонах является непосредственное воздействие на подобные летательные аппараты.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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