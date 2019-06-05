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Тимати опубликовал фотосессию со своей беременной девушкой. И это очень красиво
Источник материала: Tut.by
Российский рэпер Тимати рассказал о беременности своей девушки Анастасии Решетовой. Слухи об этом ходили давно, но только сейчас Юнусов подтвердил, что станет папой во второй раз. Фотосессию с мамой будущего ребенка он
Галерею из 10 снимков в Instagram можно листать.
Анастасия Решетова встречается с Тимати примерно с 2015 года. 23-летняя модель снялась в клипах рэпера «Зеро» и «Ключи от рая».
Для девушки это будет первый ребенок, у музыканта уже есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Фан факт: бывшая девушка Тимати Алена Шишкова — 2-я вице-мисс России (2012 год). Нынешняя Анастасия Решетова — 1-я вице-мисс России (2014 год).
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Российский рэпер Тимати рассказал о беременности своей девушки Анастасии Решетовой. Слухи об этом ходили давно, но только сейчас Юнусов подтвердил, что станет...
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