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Тимати опубликовал фотосессию со своей беременной девушкой. И это очень красиво

06.06.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский рэпер Тимати рассказал о беременности своей девушки Анастасии Решетовой. Слухи об этом ходили давно, но только сейчас Юнусов подтвердил, что станет папой во второй раз. Фотосессию с мамой будущего ребенка он опубликовал в своем Instagram.

Галерею из 10 снимков в Instagram можно листать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 5 Июн 2019 в 5:11 PDT

Анастасия Решетова встречается с Тимати примерно с 2015 года. 23-летняя модель снялась в клипах рэпера «Зеро» и «Ключи от рая».

Для девушки это будет первый ребенок, у музыканта уже есть пятилетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 14 Фев 2019 в 9:55 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 12 Янв 2019 в 9:14 PST

Фан факт: бывшая девушка Тимати Алена Шишкова — 2-я вице-мисс России (2012 год). Нынешняя Анастасия Решетова — 1-я вице-мисс России (2014 год).

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Российский рэпер Тимати рассказал о беременности своей девушки Анастасии Решетовой. Слухи об этом ходили давно, но только сейчас Юнусов подтвердил, что станет...
 
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