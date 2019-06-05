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В России впервые показали новую самоходку для ВДВ «Лотос»

06.06.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России впервые продемонстрировали опытный образец 120-мм самоходки для ВДВ «Лотос». Показ прошел на территории Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Подмосковье, пишет ТАСС.


САО «Лотос». Фото: defence.ru

«Лотос» проехал по территории предприятия на скорости до 30 км/ч, показал вращение башни, изменение клиренса, поднятие и опускание пушки, и произвел холостой выстрел.

По словам заместителя главного конструктора самоходки Дмитрия Мелихова, первая партия «Лотосов» может быть выпущена уже в 2020 году.

Самоходное орудие имеет комплекс круговой защиты от высокоточного оружия, включающий индикаторы лазерного облучения и аэрозольные боеприпасы, препятствующие наведению в лазерном и инфракрасном диапазонах. Дмитрий Мелихов отметил, что круговая защита, имеющаяся на «Лотосе», реализована впервые.

Боекомплект САО «Лотос» вдвое больше, чем у предшествующего орудия 2С9 «Нона». Основным вооружением самоходки станет 120-миллиметровое орудие со снарядами повышенного могущества, лишь немногим уступающими выстрелам из пушки калибра 152 мм.

 
 
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Самоходное орудие стреляет снарядами повышенной мощности и имеет комплекс круговой защиты.
 
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