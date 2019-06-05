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Белнефтехим рассказал, что будет с ценами на топливо
Источник материала: Myfin
Как формируются цены на бензин и дизтопливо?
В ответе на сайте концерна отмечается, что концерн регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты, и реализует свои полномочия в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь, а именно Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь «О ценообразовании».
«Розничные цены, устанавливаемые концерном, определяют верхнюю границу стоимости топлива, а значит, декларируют ограничение на продажу топлива по более высоким ценам, чем установленные концерном. В свою очередь, сети АЗС могут устанавливать любые скидки самостоятельно», – отмечается в сообщении.
Цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя и получение прибыли для расширения производства.
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