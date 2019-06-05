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Белнефтехим рассказал, что будет с ценами на топливо

06.06.2019 10:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белнефтехим рассказал, что будет с ценами на топливо
фото: Myfin.by

Как формируются цены на бензин и дизтопливо?

В ответе на сайте концерна отмечается, что концерн регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты, и реализует свои полномочия в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь, а именно Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь «О ценообразовании».

«Розничные цены, устанавливаемые концерном, определяют верхнюю границу стоимости топлива, а значит, декларируют ограничение на продажу топлива по более высоким ценам, чем установленные концерном. В свою очередь, сети АЗС могут устанавливать любые скидки самостоятельно», – отмечается в сообщении.

Цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя и получение прибыли для расширения производства.

 
 
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