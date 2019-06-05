«Вложил 9 тысяч долларов». Учитель музыки купил фудтрак и печет для минчан трдельники

Источник материала: Tut.by

Минчанину Виталию Лабковскому 27 лет. Три дня в неделю он работает в музыкальной школе, учит детей играть на гитаре. В остальное время (а с учетом работы на полставки его остается с лихвой) Виталий занят своим — пусть и небольшим — но бизнесом. У парня есть прицепчик с выпечкой Trdlo House, в котором он готовит известную в Европе сладость — трдельник. Мы заглянули в «Песочницу» , где сейчас можно встретить фудтрак, и узнали у владельца, много ли теста пришлось «сжечь» из-за неопытности на первых порах и как быстро должны окупиться его вложения.



Виталий Лабковский, минчанин, 27 лет. Владелец прицепчика с выпечкой Trdlo House и учитель музыки (по классу гитары). Многие ученики знают, чем занимается наставник. Виталий рассказывает: «Как-то даже завуч приходила за булочками. Сказала, все очень здорово. Хотя многие коллеги постарше не понимают, как можно заниматься чем-то помимо музыки».

«Фургон стоил 9 тысяч долларов, окупиться должен за полгода»

В свое время Виталий Лабковский учился в музыкальном училище имени Глинки (сейчас это колледж) и в Белгосакадемии музыки. По распределению попал в музыкальную школу, где и остался. Но работал учителем всегда только на полставки. В остальное время подрабатывал вне музыки: одно время шил галстуки-бабочки, позже занимался сваркой и покраской автомобилей.

— Отработав в школе восемь лет, я принял решение уйти. Мне в кайф после рабочего дня поиграть, но когда это становится работой и каждый день по много часов… Приедается. В музыке все-таки должна быть свежесть и свобода.

Свежести и свободы Виталику хватает хотя бы в том, что он постоянно пробует работать в новых сферах. В прошлом году, например, увидел в Чехии традиционную выпечку — трдельник. Это раскатанное дрожжевое тесто, которое оборачивают вокруг толстого деревянного «шампура», запекают в печи и (классический вариант) посыпают корицей с сахаром. Уже по возвращении в Минск появилась идея заняться чем-нибудь, что приносило бы деньги и удовольствие. Практически случайно Виталик наткнулся на информацию о продаже фургона именно для изготовления трдельников.

— Фургон был подготовлен под трдельники, но все было грустно. Самодельная печка, ужасная вывеска. Переделывал все своими руками, купил новое оборудование, хоть сам фудтрак был новым, 2018 года выпуска. Вместе со всеми доделками он обошелся примерно в 9 тысяч долларов. В условиях непрерывной работы в «Песочнице» окупиться должен месяцев за шесть-семь.

Виталий говорит, что на первых порах он даже не знал, какая у бизнеса может быть маржинальность. Разбираться со всем стал в процессе. В том числе — учиться готовить трдельники.

— Мы с девушкой специально ходили в Чехии по точкам с трдельниками, перепробовали кучу вариантов. Но готовить их не умел и учился, когда уже купил прицеп. Первый раз тесто мы замесили в каких-то тазиках, ничего не получалось. Нервов потратили кучу! Сжигали килограммы теста. Потом как-то потихоньку все стало получаться.

Первым мероприятием, на которое выехал предприниматель и его фургон, стала районная ярмарка в Малиновке.

— Это там, где продают картоху, морковку, живую рыбу, — объясняет Виталик. — Вообще не хипстерский вариант. Но это была классная возможность попробовать, потому что участие было бесплатным. Думал, что вообще ничего не продам, ведь люди идут туда на пиво и шашлык, но покупатели нашлись. Пара человек сказали: «О, круто, я такие в Праге видел».

Минчане спрашивают: «А почему он внутри пустой?»

Пока ассортимент трдельников в Trdlo House небольшой и упор все еще делают на классический вариант с корицей. Часто гости приходят и говорят, что уже пробовали трдельник где-то в Европе (его готовят не только в Чехии, но и в Венгрии, Словакии, Австрии). А вот минчане, которые не знают, что это за блюдо, первым делом спрашивают: «А почему он внутри пустой?».

— Поэтому стараемся объяснить, что это такая за сладость и что внутри ничего и не должно быть. Хотя маленькие трдельнички (они в форме конуса) мы заправляем сливками, в большие (они в форме цилиндра) можем добавить нутеллу: получается очень сладко и очень калорийно. Несмотря на то, что булочка изнутри выглядит пустой, она очень сытная.





Еще в фудтраке готовят более сытный вариант с сыром и томатным соусом, что-то наподобие пиццы. Многие спрашивают о трдельнике с мороженым, но пока ввести новый вкус не получается технически.

— Если в горячий трдельник положить мороженое, оно превратится в молоко. Когда идет поток людей, заготовки не успевают остывать. Но будем что-то придумывать, возможно, определенную партию под мороженое будем выпекать утром, купим мороженицу.



Пекарь Дарина раскатывает дрожжевое тесто

Затем тесто наматывается на трдло — своеобразный деревянный «шампур»

Перед тем как отправить тесто в печь, его посыпают сахаром

В печи трдельник находится около 7 минут

Маленький трдельник в форме конуса заправляют сливками

Как в прошлом году, так и сегодня, тесто для трдельников Виталик замешивает сам. Сейчас, правда, в этом ему помогает специальное оборудование. Если нужно куда-то уехать, может подсобить мама.

— Родители сначала отнеслись к затее не совсем позитивно. «Зачем? Что с этим всем делать? Как это тесто готовить?» — вопросы были такими. Но сейчас мама помогает, сделала сансправку. Отец немного (совсем немного) помог с деньгами на покупку. Брат (ему 18 лет) кассу считает, хочет быть бизнесменом, — смеется владелец Trdlo House. — Так что пока это немного семейный бизнес.

«Пекарей среди молодежи очень мало: все хотят быть бариста»

Как и у всех фудтраков, у бизнеса Виталия есть строгая сезонность — с апреля по октябрь. Зимой хоть и была новогодняя ярмарка в «Песочнице» , людей было не так много.

— Зимой, казалось бы, горячие булочки с кофе должны хорошо продаваться, но из-за того, что на улицах гуляет мало людей, продажи совсем не такие, как летом. Кроме новогодних праздников и Рождества мероприятий особо и нет. В январе и феврале мы вообще никуда не выехали, потому что ехать было некуда. Хотели попасть на Масленицу, но нам там сказали: «Нам нужны блинчики».



С приобретением фудтрака первым запросом в Google у Виталия стал прогноз погоды. Ведь от этого зависит количество посетителей, а значит, и необходимое количество заготовок

Рекорд по количеству проданной сладости — 250 штук за день, речь идет о периоде с 12.00 до 21.00 часов. И этот рекорд команде дался очень непросто.

— Тогда в «Песочнице» был какой-то концерт, выступали «Дай дорогу!» и еще несколько групп. Толпа людей была огромная, время ожидания трдельников было около часа, но кто-то соглашался ждать. Один трдельник готовится где-то минут 15 (если взять кусочек теста и его запечь). Естественно, пекарь делает не один трдельник, а сразу три или четыре. Если заготовка уже есть, то в печи тесто готовится примерно 7 минут. Но когда у тебя 20 заказов, ждать придется, конечно, не 10 и не 20 минут. Если очень постараться, в час можно приготовить примерно 35−40 штук.

Но бывают, признается владелец трака, и совершенно провальные дни. Если продать за день всего 25−30 трдельников, то с учетом аренды, зарплат и трат на электричество это будет работа в минус.

— Первые дни, когда я работал в «Песочнице», похудел килограммов на пять. Многие же думают как: я сейчас открою бизнес и буду бабки считать. Но самом деле ты становишься не только владельцем, но и пекарем, бухгалтером, грузчиком.





При этом бизнес этот вполне выгодный, не скрывает Виталий. Так, себестоимость сета (а это два трдельника: один со сливками и топпингом, второй — с томатным соусом), получается 3,5 рубля. Продают сет за 7 рублей. У «обычного» трдельника маржинальность еще больше.

— При этом у нас и так самые низкие цены по городу, — уверяет предприниматель. — И работаем мы только со свежим тестом, которое готовим каждое утро. Конкуренты, знаю, кто из России возит сырье, кто из Европы. При этом это либо смеси, либо замороженное тесто.

А вот найти пекаря было не так уж и просто, говорит владелец трака: все хотят или быть бариста, или работать за кассой.

— Очень многие пекари — это люди в возрасте, с заводов. Они спрашивают: «Шо, Песочница? Фургон?». Ничего не понимают! И таких было большинство, кто мне звонил по объявлению. Молодых ребят очень мало.





Парень не скрывает, что недостатков у работы в фудтраке хватает. Во-первых, вместимость, ведь троим в траке уже тесно. Еще — тополиный пух, который летит внутрь фудтрака при ветре. Но достоинства перевешивают: относительная мобильность, свежий воздух, атмосфера «Песочницы».

— Но все-таки сейчас думаю об открытии стационарного мини-кафе с едой навынос. Пока все на стадии оформления документов. Там будет чуть больше места, соответственно, будут немного другие мощности. Полноценно посидеть там вряд ли получится, но присесть за барной стойкой с булочкой и кофе — вполне.

В июне фудтрак можно найти в «Песочнице», в июле, скорее всего, на улице Октябрьской у завода МЗОР. На август и половину сентября Trdlo House снова вернется в «Песочницу».

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