ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За счет них выживаем». Что жители райцентра и Минска думают о регулировании секонд-хендов

06.06.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси нужно ввести дополнительное регулирование торговли секонд-хендом, убеждена новый председатель «Беллегпрома» Татьяна Лагутина. Концерн, по ее словам, постарается сделать все, чтобы «любовь к белорусской одежде у населения только прирастала». В феврале предприятие уже просило правительство с просьбой защитить внутренний рынок от импорта, в том числе от секонда. Власти поручили концерну разработать конкретные предложения. А как относятся к такой «заботе» сами покупатели?


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Нашу носить не стану». Что минчане думают о регулировании рынка секонд-хенда

Прицениться к белорусской одежде мы отправились в один из столичных универмагов. В отделе мужской одежды из покупателей только две женщины. Смотрим, чем торгуют. В глаза бросилась белая майка-поло. Цена — чуть больше 95 рублей. На соседней стойке нашлись дешевле — от 10 до 20 рублей. Все белорусского производства. Выбор рубашек в магазине тоже большой. Цены начинаются от 35 рублей и заканчиваются в районе 100 рублей. Мужской хлопковый плащ стоит чуть больше 170 рублей, а куртка-ветровка — 181,44 рубля.


Подходим к одной из покупательниц и спрашиваем, как она относится к белорусской одежде, часто ли покупает.

— Очень хорошо отношусь, — ответила женщина. — И сама ношу, и мужу покупаю. Да, она стоит недешево. Но и носится долго, сшита качественно, из натуральных тканей.

— А в секонд-хенде когда-нибудь что-либо покупали? — интересуемся.

— Заходила пару раз, но ничего не брала. Там долго искать нужно что-то толковое. А рыться в этих кучах одежды — не мое, — слегка поморщив нос, ответила женщина. — Там всегда такой запах порошка сильный. Конечно, вещи дешевле, но не новые же. Если я могу себе позволить новые, зачем что-то придумывать?

В отделе женской одежды покупателей побольше. Женщины рассматривают платья и летние кофточки. На одной из стоек висят симпатичные льняные вышиванки по 69 рублей. Рядом на вешалке — белые майки по 38 рублей.


Есть и неплохие блузки примерно в этом же ценовом диапазоне. Юбка в ромашки из синтетической ткани стоит 61 рубль. А вот платья белорусского производства довольно дорогие — 100 и больше рублей.


— А мне нравятся наши фабричные вещи, — рассказывает пожилая покупательница. — Они не молодежные, конечно, но на мой возраст в самый раз: и вырезы хорошие, и длина юбок. Один минус — цена. Вот платье в полосочку очень понравилось, но оно 120 рублей стоит. Я не могу себе позволить такое. Иногда захожу в секонд-хенд, но в основном на дачу там вещи покупаю. Их сейчас много, выбор там большой. Для многих это спасение: доходы у людей низкие. Наверное, не стоит вмешиваться в этот рынок и как-то его регулировать.


В детском отделе мы тоже посмотрели, что почем. Трикотажные простенькие платьица стоят 18−20 рублей, лосины — от 6 до 12. Майки по 8−20 рублей, зависит от производителя. Свитшоты детские есть и по 25 рублей, и по 40 рублей.
После универмага мы отправились в один из самых крупных столичных магазинов секонд-хенда. Выбор одежды здесь огромный. Качество секонда тоже неплохое: совсем негодной — растянутой, выцветшей, рваной, грязной — одежды нет.



Даже утром в рабочий день в зале есть покупатели. Цены здесь примерно такие же, как и в других подобных магазинах.

— Вообще я сюда не из-за нехватки денег хожу, — рассказывает покупательница в одном из минских секонд-хендов. — Просто не вижу смысла тратить их на дорогую одежду, которая и по качеству часто уступает тому, что продается в секондах, и фасоны здесь получше. У нас в Минске во всех универмагах продают одно и то же. Ткани по качеству неплохие, но расцветки и фасоны — просто ужас. В итоге что мы имеем, одеваясь там? Вещи, которые есть у многих, старомодные фасоны, страшные расцветки, и ко всему этому еще и огромные цены. Как-то заходила платье себе подобрать, подруга хвалила белорусскую фирму одну. Честно, глаз ни за одно платье не зацепился, а стоили они все от 100 рублей.

Девушка отметила, что в секондах тоже много «барахла продают», но можно найти и прекрасные по качеству оригинального фасона вещи.

— Цены, как видите, радуют, — говорит покупательница, показывая ценники на вещах, которые взяла на примерку. — Платье в горошек, оно новое, с родной биркой, стоит 18 с копейками рублей. И это фирма, не тот подвал, который зачастую продают под видом брендовых вещей у нас в магазинах.

По поводу того, что рынок секонд-хендов у нас задумали отрегулировать, девушка сказала, что «белорусское все равно не наденет».

— У нашей промышленности есть только один вариант повышения продаж — шить нормальные вещи, из тканей нормальных расцветок и продавать их по адекватным ценам, — перечисляет покупательница. — Если начнут просто закрывать секонды, народ все равно к отечественным производителям не пойдет. Будет как с рынками: многие уже закрылись почти, но люди все равно не стали прям с ног до головы в белорусское одеваться. Ограничили сумму ввоза товаров из-за границы, лимиты на посылки ввели. И что? Все равно белорусское не носят. Но почему-то до производителей никак не дойдет, что они просто не могут конкурировать ни с кем. Нужно что-то менять, а не регулировать рынок административно.

Цены в секонд-хенде действительно сильно отличаются от тех, что мы видели в магазине. К примеру, оригинальное голубое с белым платье стоит 27 рублей, длинный сарафан — 24 рубля, трикотажная полосатая кофта — 9 рублей, майка с миньонами — 14 рублей.


Примерно такое же детское платье, как мы видели в универмаге, стоит всего 6 с копейками рублей, а не 18. Нашли и еще пару симпатичных платьев по ценам до 10 рублей. Ткани, из которых они сшиты, полностью натуральные. Выглядят идеально: без пятен, катышков и прочих дефектов.


— А вы не боитесь ребенку вещи в секонде покупать? — спрашиваем у молодой мамы с девочкой на вид лет трех, которые рассматривают детские вещи.

— Ну я же их не прямо отсюда на ребенка надевать буду, — ответила девушка. — Естественно, я все вещи тщательно стираю. У меня и подруги детям вещи в секонде берут. Никогда не слышала, чтоб кто-то из них от этого заболел. Не думаю, что их тут уже прямо чем-то страшным обрабатывают.

Еще одна покупательница в секонде сказала, что она не имеет ничего против одежды белорусского производства, часто покупает ее. Но и в покупке б/у вещей не видит ничего плохого и любит «покопаться» в секонд-хенде.

— На мои габариты не так-то просто найти что-то подходящее, — с улыбкой говорит женщина.

— Наша промышленность шьет одежду и больших размеров, но тоже далеко не все подходит и нравится. Поэтому я что-то беру в магазине, что-то — здесь. Вот майку нашла оригинальную, 8 с лишним рублей стоит. Конечно, новые фабричные вещи не могут стоить, как б/у. Но мне кажется, все равно цены на белорусскую одежду завышены. У нас только трикотаж по доступным ценам найти можно. И делать в последнее время стали хорошо. Раньше майки и платья быстро форму теряли. Теперь нормально носятся.

Жительница райцентра: «Благодаря секондам и выживаем»

Екатерина Бич-Ковко живет в Слуцке, сейчас находится в декрете. Ее муж работает строителем. Иногда денег в семье больше, иногда — меньше. Екатерина рассказывает, что регулярно покупает одежду в секонд-хенде.

— В секонде можно одеть всю семью и не париться о том, что одежды не хватает, — поясняет свой выбор Екатерина. — На детскую одежду цены в белорусских магазинах просто бомбические. Это же всего лишь шмотка, она не должна дорого стоить.

Вместе с Екатериной мы отправились подбирать для нее летнюю одежду в один из городских секонд-хендов и в универмаг.

Мы идем в универмаг. Первое, что здесь бросается Екатерине в глаза, — это обилие одежды темных оттенков. А вот покупателей здесь не так много, зал выглядит пустым, хотя на многих вешалках пестрят красочные объявления о скидках на 30 и 40%.

Екатерина не теряет времени и исследует предложение магазина. Игнорируя множество серых вариантов, она, к нашему удивлению, тоже достаточно быстро находит пару симпатичных платьев. На их поиск тоже уходит максимум минут 15, хотя. обсуждая этот поход, мы предполагали, что будут трудности с выбором. Но вот цены не выдерживают никакого сравнения: первое платье стоит 64 рубля, второе — 54 рубля.


Это платье Екатерина выбрала в универмаге, стоит оно 64 рубля

— Все же здесь одежда на людей постарше. А в секондах все такое цветастое, яркое. Выбрать в универмаге одежду тяжелее. Но на летнее цены пониже, чем я думала. Есть даже и за 36 рублей платье, но, правда, выглядит оно не фонтан. Да и в секонде на те же 36 рублей можно купить несколько килограммов одежды. Но не на все такие цены [в государственном магазине. — Прим.авт.). Есть платья и по 80, и по 100 рублей, причем они не выглядят как-то особенно, обычная одежда, — рассуждает Екатерина и добавляет, что не готова отдавать такие деньги за платье.

Отправляемся в один из секонд-хендов, в котором вещи продают на вес. С каждым последующим днем после привоза нового товара цена на него снижается. Сегодня цена — 9,9 рубля за килограмм.

Екатерина направляется в женский отдел и принимается исследовать ассортимент. Говорит, что привоз сегодня хороший: выбрать есть из чего. По ее словам, не все секонд-хенды города могут таким похвастаться, в некоторых товары уже «ни на что не похожи, а стоят не так уж и дешево».

Качеством и выбором одежды в этом магазине Екатерина довольна. Буквально за 15 минут она выбирает для себя несколько платьев и отправляется в примерочную. Выходит оттуда довольная: платья хорошо сидят и явно ей нравятся. После взвешивания оказывается, что стоят они не больше чашки кофе: каждое из платьев — около 2,5 рубля.


Это платье Екатерина выбрала в секонде, оно обошлось в 2,5 рубля

— Выбрать одежду здесь мне было легко, потому что я уже привыкла находить одежду в секондах. И одежды много сегодня, — резюмирует первую часть похода случчанка.

В секонде сегодня многолюдно. «Покупаю здесь одежду для детей. Малышам разницы нет, в чем в песочнице ковыряться. Дешево и удобно: если сильно испачкали, то можно не стирать, а просто выбросить и купить что-то новое. Ведь тут по два рубля майки», — говорит случчанка Юлия.

По словам Юлии, можно найти для детей не сильно дорогую и белорусскую одежду.

Ее она покупает детям «на выход». Говорит, что тот же «Світанак» и «Калінка» могут предложить не очень высокие цены.

Рядом с ней присматривают обновки две пенсионерки — Галина и Татьяна. По мнению одной из них, белорусская одежда не выдерживает никакого сравнения с ассортиментом секонда

— Там одни черно-серые тона, — говорит случчанка Галина.

— Другой раз, может, ткани и хорошие, но там такие модели, что не выбрать ничего. Не знаю, кто их рисует и чертит, — поддерживает Татьяна. В секонд-хенды она ходит с 1999 года.

— Я тоже давно в секондах покупаю одежду, благодаря им и выживаем, — говорит Галина. Она признается, что уже давно в государственные магазины не ходит, потому что после такого похода неделю отходит от цен. Да и выбрать там ей нечего, говорит, что «ничего там на наш возраст не рассчитано».

— Мне вон знакомая рассказывает, что за 59 рублей купила блузку себе, недорого, говорит. Но как это недорого, если тут я за три пошла и купила?! — сравнивает цены Галина.

Она говорит, что некотрые из ее знакомых не обновляют гардероб после ухода на пенсию: носят то, что осталось, потому что доходы не позволяют купить что-то новое.

Случчанка Алеся, молодая мама, покупает в секонде детскую одежду.

— Дети растут быстро, обновками приходится обзаводиться часто, поэтому покупаю в секонде. Как и рабочую одежду для мужа, и вещи для дома. А варианты «на выход» подбираю на рынке, — говорит Алеся.

А вот белорусскую одежду она покупает нечасто: дорого, хотя и качественно. Цены по сравнению с зарплатами, на ее взгляд, космические.

— Я в декрете, а у мужа зарплата 700 рублей. С этих денег надо заплатить за коммуналку, за детский сад, купить еды и так далее. И что там остается? Конечно, платье за 100 рублей в таком случае купить нереально. Поэтому стараемся одежду подешевле покупать, — говорит Алеся.

Еще одна посетительница магазина тоже признается, что ходит в секонд-хенд, «потому что денег нет».

— С зарплатой в 450 рублей как еще можно одеться? — говорит случчанка Вера. Здесь она приобретает всю одежду для себя, из нового покупает только обувь и белье. На вопрос о белорусской одежде сразу же кривится и поясняет реакцию: одежда серенькая.

Она говорит, что многих в секонды отправляет именно маленькая зарплата, ведь нужно же как-то прокормить семью, а потом уже одеваться.

 — А что можно на такую зарплату купить? — задается вопросом случчанка.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY спросил у покупателей, что они думают насчет возможного регулирования секонд-хендов, и сравнил цены на одежду отечественного производства и бывшую в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неймар покинул стадион на костылях. Он не сыграет в Кубке Америки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика