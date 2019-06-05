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35-летний певец Леонардо погиб в санатории под Рогачевом

06.06.2019 11:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусский певец Леонардо умер во время репетиции в санатории под Рогачевом, сообщили информагентству "Интерфакс-Запад" в управлении СК Беларуси по Гомельской области.

"По официально подтвержденной информации, вчера в дневное время, артист, который выступает под псевдонимом Леонардо, находился в обеденном зале в одном из корпусов санатория "Приднепровский" Рогачевского района. Во время репетиций упал на пол. Медицинские работники санатория стали проводить реанимационные мероприятия, к ним присоединились врачи прибывшей скорой медпомощи. Однако спасти мужчину не удалось, была констатирована смерть", - рассказала официальный представить УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данному факту проводится проверка Рогачевским районным отделом Следственного комитета. Причина смерти устанавливается, назначена судмедэкспертиза.

35-летний певец Леонардо погиб в санатории под Рогачевом
Леонардо (настоящее имя Василий Бущик) – участник таких телепроектов, как "Фактор-А", "Народная звезда Украины", "Голос", "Академия талантов". Был солистом в "Театре песни Ирины Дорофеевой".

 

 

 
 
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Белорусский певец Леонардо умер во время репетиции в санатории под Рогачевом, сообщили информагентству "Интерфакс-Запад" в управлении СК Беларуси по Гомельской...
 
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