Видеоблогеру BadComedian предложили помириться после скандала

Источник материала: Tut.by

Три дня назад кинокомпания Kinodanz, снявшая российский фильм «За гранью реальности», подала в суд на известного видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов). Сегодня Kinodanz сообщила, что готова пойти на мировое соглашение с Баженовым и отозвать судебный иск на миллион рублей. Об этом пишет «Коммерсант».



Евгений Баженов. Фото: vk.com/evgencomedian

По словам продюсера компании Евгения Мелентьева, иск был подан исключительно из-за финансовых потерь:

— Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель.

В обзоре картины «За гранью реальности» BadComedian использовал более 20 минут хронометража фильма и заспойлерил ключевые моменты сюжета. Из-за этого лента стала не так интересна зрителям, и вообще компании пришлось изменить условия контракта с иностранными дистрибьюторами. Продюсер также уточнил, что Минкульт выделил на создание картины 6 миллионов рублей, менее 5% от бюджета.

Напомним , что 3 июня BadComedian рассказал на своем Youtube-канале об иске от компании Kinodanz за обзор на фильм «За гранью реальности» и связал его с попыткой ввести цензуру. После публикации ролика видеоблогера поддержали Тина Канделаки, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Александр Роднянский. Они заявили, что цензура недопустима и каждый должен иметь возможность высказывать свое мнение. При этом Тина Канделаки сказала, что готова купить канал BadComedian.

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