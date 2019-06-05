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Видеоблогеру BadComedian предложили помириться после скандала
Источник материала: Tut.by
Три дня назад кинокомпания Kinodanz, снявшая российский фильм «За гранью реальности», подала в суд на известного видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов). Сегодня Kinodanz сообщила, что готова пойти на мировое соглашение с Баженовым и отозвать судебный иск на миллион рублей. Об этом
По словам продюсера компании Евгения Мелентьева, иск был подан исключительно из-за финансовых потерь:
— Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель.
В обзоре картины «За гранью реальности» BadComedian использовал более 20 минут хронометража фильма и заспойлерил ключевые моменты сюжета. Из-за этого лента стала не так интересна зрителям, и вообще компании пришлось изменить условия контракта с иностранными дистрибьюторами. Продюсер также уточнил, что Минкульт выделил на создание картины 6 миллионов рублей, менее 5% от бюджета.
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Три дня назад кинокомпания Kinodanz, снявшая российский фильм «За гранью реальности», подала в суд на известного видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов). Сегодня Kinodanz...
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