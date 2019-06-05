В Бресте автомобиль врезался в столб и сгорел

Источник материала: Tut.by

Ночью в Бресте автомобиль сгорел после столкновения со столбом. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 6 июня, около 01.30, на улице Красногвардейской. По предварительной информации, 20-летний водитель Opel Astra на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на световую опору. От удара автомобиль загорелся. Водитель попытался самостоятельно потушить транспортное средство, но не справился. Пожар ликвидировали прибывшие на место работники МЧС.





В результате ДТП водитель получил незначительные ушибы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.