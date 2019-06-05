Славная женщина. Как могло появиться название «Игумен»?

Источник материала: Аргументы и факты

ПЧЕЛИНЫЙ ЯЗЫК

Шептались мужики, что стоит Бортею сказать какие-то слова - и пчелы сами показывают ему, где дерева с дуплами, полными меда. Дозволяли выламывать соты, и ни одна пчелка не смела ужалить его при этом. А как пойдут другие за медом, вернутся ни с чем и все изжаленные.

Пчелиный язык Бортей понимал. А вот с Любицей, пригожей девицей, он не знал, как говорить. Встретит и слова вымолвить не может. Пока удумает, что сказать, она уже к другиням упорхнула птахой.

Но однажды Любица сама подошла к нему. «Люба я тебе, пчелиный человек?» – спросила. «Люба, как никто, – нашел что сказать Бортей. – Больше пчел, больше меда, – помолчал и добавил, – больше солнца».

Засмеялась счастливая Любица. Так разговорился парень, столько слов сразу вымолвил. И сказала, что давно и он люб ей. Уговор у них был. Как лето закончится и выломает Бортей соты, то принесет он их отцу Любицы. Выкупит сладким товаром себе жену.

РАЗБОЙНЫЕ ЛЮДИ

Только вышло все совсем не так. За поживой набежали разбойные люди. Повязали молодых парней и девушек. Многих убили. Все, что в избах было, расхватали. Умоляли люди отпустить их, не жечь жилье, а добро пусть забирают себе. Но конунг ватаги только смеялся в ответ. А потом вот что удумал ради потехи.

«Я отпущу того полонника, за которого кто-то из вас биться со мной станет. Победит – воля полоннику. Не победит – наш бог Один примет его как воя». Вышел на бой отец за сына. Только куда пашнику супротив умелого воя. Не выручил сына.

Встал перед чужинцем еще один человек. То была Любица. Бортей ее среди полонников оказался. Рассмеялся зло вой. Думал, что легко справится с девушкой. Но в руках Любицы был ухват. С маленства умела она им работать. Как горячий горшок ухватила она им голову супротивника. Не устоял тот, ударился оземь. Под ухватом и задохся. На Клече-реке. Откуда могло пойти название «Клецк»?

Как проснулись люди селища. Кто острогой, кто дубиной, а то и кулаками стали бить ворогов. Не ожидали те такого. Отступили уцелевшие, сбежали подалее от воистых мирников.

Победили в тот раз пашники, охотники и пастухи. Только перемога дорого досталась. Многие были побиты или ранены. В самое сердце Любицы попала стрела чужинца.

ЧЕРВЕНЬ

Всякого народу было в селище. Из разных мест пришедших. У всех здесь был один язык. А вот оплакивали погибших каждый на своем. В тот час услышали здесь слова «ику» и «уйм». «Женщина», «славная женщина». Вот что означали те короткие слова. В скорбной песне они прозвучали. Прославляла та песня подвиг Любицы.

Два незнакомых слова слились в одно – «икуум». А потом добавились еще буквицы. «Икуумен» уже слышалось. Новые люди называли этим словом гору на берегу реки. Может, то и не гора вовсе была, а высокий курган, под которым похоронили Любицу и тех, кто погиб в том бою. Часто видели Бортея у кургана. Принес он из лесу и посадил тут ореховый куст.

Немало лет прошло с той поры. Слово «икуумен» приросло к селищу. Названием его стало. И город, на месте селища выросший, стал зваться Игуменом.

С 1923 года город стал зваться Червенем. Почему Червенем? Освободили же город от войск Пилсудского в июле. Липенем мы этот месяц зовем. Говорят, что смотрели в календарь старого стиля. А там 9 июля еще июнь. Только к тому времени никакого старого стиля уже не было. Но не в сказке же разбираться кто по неведению или по другой какой причине что-то напутал. Червень звучит не хуже липеня.

Виктор КРУКОВСКИЙ