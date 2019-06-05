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Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели

06.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели

Остался один из сложнейших участков автомагистрали с крупными развязками, мостами и путепроводами от пересечения М6 с М11 в районе населенного пункта Минойты под Лидой до 197-го километра в Щучинском районе.

Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели
Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели
Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели

На этой неделе здесь сосредоточено большое количество дорожной техники: идет укладка верхнего слоя покрытия дороги и нанесение разметки горячим пластиком, устраиваются ограждающие элементы. В местах, где зимой наблюдаются снежные переметы с полей, сооружается прозрачная разделительная полоса из металлических конструкций.

Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели
Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели

После открытия движения по этому участку останутся работы, не требующие ограничений для проходящего транспорта, но с обеспечением их полной безопасности.

Николай ШЛЫК
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
 
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Остался один из сложнейших участков автомагистрали с крупными развязками, мостами и путепроводами от пересечения М6 с М11 в районе населенного пункта Минойты под...
 
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