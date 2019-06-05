Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели

Источник материала: Вороновская газета





Остался один из сложнейших участков автомагистрали с крупными развязками, мостами и путепроводами от пересечения М6 с М11 в районе населенного пункта Минойты под Лидой до 197-го километра в Щучинском районе.









На этой неделе здесь сосредоточено большое количество дорожной техники: идет укладка верхнего слоя покрытия дороги и нанесение разметки горячим пластиком, устраиваются ограждающие элементы. В местах, где зимой наблюдаются снежные переметы с полей, сооружается прозрачная разделительная полоса из металлических конструкций.







После открытия движения по этому участку останутся работы, не требующие ограничений для проходящего транспорта, но с обеспечением их полной безопасности.

Николай ШЛЫК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/