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Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели
06.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Остался один из сложнейших участков
На этой неделе здесь сосредоточено большое количество дорожной техники: идет укладка верхнего слоя покрытия дороги и нанесение разметки горячим пластиком, устраиваются ограждающие элементы. В местах, где зимой наблюдаются снежные переметы с полей, сооружается прозрачная разделительная полоса из металлических конструкций.
После открытия движения по этому участку останутся работы, не требующие ограничений для проходящего транспорта, но с обеспечением их полной безопасности.
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Последние километры. Полное открытие обновленной автодороги М6 запланировано на начало следующей недели
Остался один из сложнейших участков автомагистрали с крупными развязками, мостами и путепроводами от пересечения М6 с М11 в районе населенного пункта Минойты под...
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