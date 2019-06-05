С целью предупреждения пожаров, других чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них в период с июня по август текущего года проходит республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», а также в период с июня по июль – акция «С заботой о безопасности малой родины».

Спасатели проведут встречи с ребятами в пришкольных лагерях, в детских оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания, организуют для ребят веселые обучающие игры и конкурсы, поближе познакомят с профессией спасателя-пожарного, вручат полезные подарки.

С сельскими жителями будет проведена акция «С заботой о безопасности малой родины», где гражданам напомнят о важности соблюдения правил безопасности в быту, проведут игры и конкурсы, вручат обучающие памятки и брошюры.

Надежда МОЛЧАНОВА.