В очередном матче чемпионата Беларуси в первой лиге «Смолевичи» обыграли «Белшину»

В очередном матче 8-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге «Смолевичи» обыграли «Белшину». Игра состоялась на стадионе «Спартак» в Бобруйске.

Состав ФК «Смолевичи»: Абрамович, Жевнеров, Василенок, Щегрикович (Хлебосолов, 66), Левицкий (Калинейко, 90), Барсуков, Белезяк (Бородин, 64), Вакулич, Макаров, Заяц (Шепелев, 88), Гомза (Михальчук, 75).





То ли игра на выезде, то ли сильное желание победить и аккуратность каждого действия не позволяли нашим футболистам взять преимущество.

Только на 72-й минуте штрафной реализовал Евгений Барсуков, выведя команду в лидеры. А на 90-й минуте Андрей Михальчук забил победный для «Смолевичей» гол.

Это важная и нужная победа для нашей команды, в результате которой «Смолевичи» возвращаются на первое место в турнирной таблице.

Корр. «КС».



