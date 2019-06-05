Их сердца отданы детям

Накануне Дня защиты детей члены Смолевичской районной организации Белорусского союза женщин посетили многодетную семью Савицких, проживающую в деревне Слобода Пекалинского сельсовета. Управляющий делами райисполкома, председатель районной организации БСЖ Ирина Кононович, директор Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения Анастасия Бутор, начальник Центра банковских услуг №508 г.Смолевичи Татьяна Масловская поздравили семью с этим прекрасным праздником и вручили памятные подарки.

В адрес родителей и их детей прозвучали теплые пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия.

– Каждая многодетная семья по-своему уникальна, со своей атмосферой и эмоциями, но всех их объединяет одно – они настоящие герои нашего времени, сохраняющие семейные ценности и дарящие своим детям заботу и внимание, – отметила Ирина Кононович.

От внимания гостей не ускользнул тот факт, что это особенная семья, дружная и крепкая. К нам в район они переехали несколько лет назад, переехали только ради того, чтобы быть всем вместе. Глава семьи, несмотря на волнение, рассказал историю того, как в их сердцах с супругой «родились» восемь детей: двое своих и шесть приемных. Правда, подобные слова в этой семье не используются, здесь абсолютно все дети родные и свои.

– Теперь у нас восемь детей, – рассказывает мужчина. – Самому старшему 29 лет, он профессиональный музыкант, работал в ансамбле «Белорусы», но недавно женился и переехал в другую страну. Следующей идет дочь Мария, которая работает учительницей английского языка в местной школе. Остальные дети – Артем, Эдуард, Максим, Леночка, Сергей и Кирюша.





С Артемом супруги познакомились давно. Тогда мальчик учился еще во втором классе. Дочь Маша встретила мальчика в школе, познакомилась с ним и рассказала об этом дома. После того, как и родители с ним познакомились, супруги поняли, что им нужно что-то делать, чтобы мальчик стал частью их семьи. Они пригласили Артема к себе и прошли долгий путь, чтобы мальчик остался с ними. Именно с Артема и началось создание их большой и дружной семьи.

Супруги не сетуют на то, что им пришлось уехать из столицы, ведь в этом большом и уютном доме хорошо им и их детям. Ребята учатся в Воротовской школе, только сын Кирилл – в лицее в городе Жодино.

– Мы все делаем вместе, – говорит Елена. – Мои дети – подарок от Бога. Я каждый день его благодарю за то, что они у меня такие дети, добрые и полноценные во всем. Мои первые помощники.

Про каждого из ребят родители находят много теплых и ласковых слов. К примеру, Кирилл мечтает стать военным, Максим – будущим президентом. Артем – очень способный мальчик, спортсмен. Дочка Лена умеет делать все, она первая помощница мамы. Управлением дома занимается Эдуард, он отвечает за порядок на кухне. Одним словом, все обязанности по дому разделены, если делают что-то – то только вместе.





– Мы всегда мечтали о том, чтобы жить грамотно и экономично, – говорит глава семьи. – Мы рационально используем электроэнергию и прочие коммунальные блага. Любой из наших детей вам расскажет, что такое «мандариновый» свет – это когда в комнате, где не надо, горит свет, а это значит, мы все будет кушать меньше мандаринов. Зимой, к примеру, мы отапливаем дом дровами либо при помощи газового отопления. Все высчитываем, сколько чего и куда уходит. Мы следим за изменением температуры за окном, чтобы понимать, чем в данный момент легче отапливать дом.

Семья Савицких – музыкальная, спортивная и очень разносторонняя. Глава семьи приучает всех к музыке, в доме даже создана музыкальная студия. А еще все любят велопрогулки, поэтому у каждого члена семьи есть велосипед.

Поддерживает семью и местное руководство. Недавно глава района Михаил Загорцев подарил семье теннисный стол. Теперь все члены семьи без исключения с удовольствием играют в настольный теннис.

Сейчас ребята ушли на каникулы. К слову, все они учатся хорошо, в дневнике стоят отметки за примерное поведение. Подтверждение этому – огромный стол, который вмещает грамоты и благодарности детей, свидетельствующие об их стараниях и успехах.

Здесь ценят труд каждого, гордятся друг другом, радуются даже самым незначительным успехам и достижениям. И, несмотря на то, что семья – это большой труд, здесь все абсолютно счастливы, и ощущение радости и гармонии витает вокруг, как только переступаешь порог этого большого и уютного дома.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.