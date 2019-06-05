Ветераны поздравили воспитанников приюта с праздником

Накануне Международного дня защиты детей представители районного Совета ветеранов во главе с его председателем Анной Ивановной Чечеткиной посетили социальный приют в поселке Октябрьский и привезли подарки его воспитанникам.

Уже много лет подряд Смолевичский районный Совет ветеранов шефствует над приютом, стараясь поддержать детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на собственные хлопоты и заботы, ветераны района регулярно оказывают помощь учреждению, не уставая повторять, что чужих детей не бывает.

В этот визит Анна Ивановна Чечеткина и Маина Павловна Гуринович каждому из воспитанников привезли личный подарок и сладости. В теплой дружеской атмосфере ветераны познакомились и пообщались с ребятами, подарили счастливые и радостные минуты тем, кто больше всех в этом нуждается.





Хочется отметить, что атмосфера, царящая в этом социальном приюте, почти домашняя, дети очень дружные и открытые, во многом благодаря теплому отношению к ним воспитателей и администрации приюта.

В свою очередь, администрация и сотрудники учреждения выразили искреннюю признательность районному Совету ветеранов за поддержку детей, воспитывающихся в социальном приюте, за заботу, внимание, доброту, готовность поделиться с детьми теплом своей души.

Каждая сторона в этот день стала чуточку счастливее и добрее. Ветеранов переполняли эмоции: они смогли сделать счастливыми несколько маленьких сердец, пусть и на один день, а дети надолго запомнили этот праздничный визит.

…Пришла пора прощаться. Единственное, что заставило всех немного взгрустнуть, это расставание. Но, зная участие и заботу Анны Ивановны Чечеткиной, которые она проявляет по отношению к ветеранам и детям из приюта, можно не сомневаться, что эта встреча обязательно повторится вновь.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.