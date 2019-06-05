Между работником и нанимателем заключен срочный трудовой договор (контракт). За месяц до истечения срока действия контракта руководитель предприятия уведомил работника о прекращении с ним трудовых отношений по п. 2 ч. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь (в связи с истечением срока действия контракта). Что следует учитывать работнику, который хочет продолжить трудовые отношения с данным нанимателем?

В силу п. 2 ч. 2 ст. 35 ТК Республики Беларусь срочный трудовой договор прекращается в связи с истечением срока его действия, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.

В п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» разъяснено, что основанием прекращения всех видов срочного трудового договора является истечение срока действия трудового договора. По этому основанию прекращаются и трудовые договоры, заключенные на срок до двух месяцев, а при замещении временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, — до четырех месяцев по истечении срока таких договоров (ст. 292 ТК).

Сам по себе факт истечения срока действия трудового договора является основанием увольнения работника. Но если срок трудового договора истек, а наниматель не уволил работника и он продолжает работу, срочный трудовой договор трансформируется в трудовой договор на неопределенный срок.

Также следует учитывать, что локальными нормативными актами, действующими у нанимателя, для работников могут быть предусмотрены дополнительные гарантии, которые в силу требований п. 9 ч. 1 ст. 55 ТК Республики Беларусь должны соблюдаться нанимателем.

Например, действующим у нанимателя коллективным договором может быть предусмотрено, что продление (заключение нового) контракта с работниками, добросовестно работающими и не допускающими нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, если они выразили свое согласие на продление трудовых отношений, производится на срок, не менее трех лет. В таком случае, если работник не допускал нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, уведомил нанимателя о желании продлить с ним трудовые отношения, то увольнение по п. 2 ч. 2 ст. 35 ТК Республики Беларусь будет неправомерным.

Анжелика Мазовка, прокурор отдела прокуратурыМинской области.