Есть хозяин!
г.Смолевичи, ул.Советская, 135б
г.Смолевичи, ул.Первомайская, 1а
|
НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РОДНОМ ГОРОДЕ
06.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Есть хозяин!
г.Смолевичи, ул.Советская, 135б
г.Смолевичи, ул.Первомайская, 1а
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть хозяин! г.Смолевичи, ул.Советская, 135б г.Смолевичи, ул.Первомайская, 1а Сообщение НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РОДНОМ ГОРОДЕ появились сначала на Газета "Край смалявiцкi".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)