Источник материала: Виртуальный Брест

IV Национальный форум "Музеи Беларуси" пройдет 4-6 октября в Бресте, сообщили сегодня на заседании организационного комитета форума, передает корреспондент БЕЛТА.





Ожидается, что участниками форума станут не менее 100 музеев Беларуси и около 1 тыс. специалистов. В этом году экспозицию, которая развернется на площадке Легкоатлетического манежа Бреста, планируется расширить за счет частных музеев. Также в качестве экспонентов планируется пригласить представителей Министерства спорта и туризма, учебных заведений, в которых готовят специалистов музейного дела, производителей музейного оборудования, коллег белорусских музейщиков из ближнего и дальнего зарубежья.

Мероприятия форума традиционно включают экспозиционную и демонстрационную части, деловую программу, презентации, конкурс для музеев-участников. Концепцию главного музейного события года определит его тема: "Музеи - наука, инновация и коммуникация". Свое отражение в основных мероприятиях форума также найдет тематика 1000-летия Бреста, 75-летия освобождения Беларуси, II Европейских игр. "Хотелось бы отразить ключевые мероприятия, которые мы сегодня переживаем. Музей является показателем развития страны. Форум должен концентрировать все важнейшие последние достижения музейной деятельности. Весь ее спектр - и технологически, и презентационно - будет представлен всеми музейными формами, которые сегодня существуют", - сказал заместитель министра культуры Сергей Шереметьев.

"Форум органично вписывается в мероприятия, которые у нас проводятся к тысячелетию города. Статус культурной столицы СНГ подтверждает то, что город развивается в разных направлениях. В Бресте создан достаточно серьезный музейный кластер, где есть что показать, чем поделиться. Важно, что наши музеи не стоят на месте, они находятся в тренде музейной деятельности, становятся одной из составляющих туристического бизнеса", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

Участники заседания обсудили состав жюри конкурса, предложения по символике, рабочий план организации и проведения форума, другие организационные вопросы.

Национальный форум "Музеи Беларуси" проводится с 2012 года в целях поддержки музейного дела, стимулирования творческих инициатив, поощрения музейных работников, которые внесли значительный вклад в изучение, сохранение и популяризацию культурных ценностей, привлечения внимания широких кругов общественности к многогранности музейной деятельности.