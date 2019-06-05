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Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

06.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вишневой Audi Coupe, которая всего-то на пять лет старше своего хозяина, в гараже уже тесновато. С законной жилплощади ее, кажется, вот-вот выселят игрушечные машинки. Старенькие грузовички оккупировали тут все полки, а поржавевшие от времени педальные «Москвичи» и «Жигули» и вовсе ради экономии пространства стоят друг на дружке. «Скоро подойдет и их очередь», – говорит, глядя на автомобильную пирамиду, владелец гаража. Брестчанин Александр Хилькович не просто собирает игрушки времен СССР, но и возвращает их к жизни.

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Идеей коллекционировать и реставрировать советские машинки Сашу заразил мастер из России, о котором он однажды прочитал в интернете. Фотографии «до» и «после» настолько впечатлили парня, что он и сам захотел попробовать из кривого и гнилого металлолома сделать конфетку. Тем более что опыт у него уже был. В то время Саша работал сварщиком в Брестском котельном хозяйстве и на досуге не мог полностью переключиться на какое-то другое занятие – правда, в собственном гараже он варил, конечно, не трубы, а машины. 

– Не кому-то, а чисто для себя, – уточняет парень. – У меня была старушка Audi, вернее, только кузов от нее, и я собирал машину целых два года. А потом вдруг переключился на игрушечные автомобили, с ними интереснее, проще и немножко дешевле. 

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Свой первый раритет 1980 года выпуска – прототип «Москвича» под названием «Львовянка», который выпускался в Украине, – Саша Хилькович купил в Мотыкалах два года назад всего-то за рублей 15. Машинка, которую не пощадили время и ржа, просто валялась во дворе, и хозяева без особых сожалений избавились от хлама. 

Сейчас «Львовянку» уже не узнать. Саша полностью разобрал автомобильчик, отпескоструил и загрунтовал кузов, и в скором времени ретро-машинка должна отправиться на покраску. 

– Это будет советская милицейская машина – желтенькая с синенькими полосками по бокам и мигалками, – делится с Zarya.by планами мастер. – Покраску я всегда доверяю профессионалам, сам крашу лишь что-то по мелочи. Мое дело – комплектовать, варить и рихтовать.

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Саша признается, что комплектация старого автомобиля – самое сложное. Найти в продаже запчасти к машинкам, которые выпускались несколько десятилетий назад, очень тяжело. Поэтому коллекционер ищет детали где только можно: скупает на металлоприемках и «Куфаре» откровенную рухлядь, которая не подлежит восстановлению, но может стать отличным «донором». 

– Я собираю буквально всё по крупицам, ничего никогда не выкидываю, храню каждую мелочь: колпаки, втулки, педали, потому что у нас этих ретро-запчастей днем с огнем не сыщешь, в отличие от России, где коллекционирование старых машинок более развито. Там в продаже можно даже найти и так называемые новоделы: специально для таких игрушек умельцы изготавливают и фары, и рули – да что угодно! Были бы только деньги…

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Еще сложнее, чем запчасти, найти сегодня сами машинки. В советское время игрушечный педальный автомобиль нечасто появлялся в продаже, да и в большинстве случаев такой товар расходился среди «своих».

– У меня в детстве, например, не было такой машинки, – вспоминает Саша, – и, честно говоря, я даже никогда не смел мечтать, что мне ее купят. Мы жили не на широкую ногу, и я был просто на седьмом небе от счастья, если родители дарили мне хоть какого-нибудь пластмассового солдатика...

Саша вырос на Граевке. Когда увлекся старыми машинками, в поисках раритетов он прочесал в этом районе, наверное, каждый двор. Спрашивал у соседей, знакомых, но удача улыбалась редко: кто-то за ненадобностью давно сдал игрушку на металлолом, кто-то и вовсе просто выкинул. 

– Вот такой кузовок неожиданно нашелся у моего соседа на чердаке, – показывает пока еще нереставрированную находку коллекционер. – А этот велосипедик примерно 1960-х годов мне притащили в гараж местные мужики. Он был весь гнилой, а сейчас просто «лялечка», полностью на ходу.

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Очень редкую машинку «Малыш» 1972 года, которая выпускалась в Челябинске ограниченными партиями, обнаружил как-то в деревенском огороде Сашин друг. Оказалось, что раритет много лет служил хозяйке-бабулечке складом под банки-склянки. И теперь даже не верится, что этот кузов, полностью съеденный «паучками», может снова стать на колеса, как это случилось с самым ценным экземпляром Сашиной коллекции – «Москвичом» первой серии. 

– Эта малышка «приехала» из Киева и стала самой дорогой моей машинкой, – мастер подводит меня к бирюзовому автомобилю, который блестит так, что, кажется, только-только сошел с конвейера. – Точно такой же «Москвич», если помните, был в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», за ним еще прятался царь. Я очень долго хотел эту машинку, поэтому не пожалел на нее денег. А отреставрированная она теперь стоит побольше, чем моя старенькая Audi.

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

В Сашиной коллекции сегодня есть «Москвичи» первой, второй, третьей и переходных серий. Помимо игрушечных машин, он собирает также детские велосипеды времен СССР и другой транспорт. В его гараже уже прописались мотороллер «Крошка» 1986 года выпуска и худой педальный трактор – также очень редкий экземпляр родом из Украины. По соседству с ними расположился еще один настоящий раритет – лошадка 1960 года, с виду напоминающая велосипед, но на самом деле оснащенная не цепью, а кривошипом, ходящим туда-сюда. 

– Вот он – настоящий конь педальный, он существует! И это от него пошло известное всем выражение, – смеется Саша.

Лошадку коллекционер купил по объявлению: как-то возле Брестской крепости сносили сараи, в одном из них как раз и обнаружилась редкая игрушка, которую решили продать. 

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

– Коник, можно сказать, в очень хорошем состоянии. Он на ходу и почти не требует никакого восстановления, помимо покраски. Такие находки на самом деле встречаются очень редко, но мне везет, – рассказывает собеседник, показывая очередную машинку из своей коллекции.

Этот «Москвич» достался Саше практически новым, на кузове лишь несколько незначительных царапин, заработанных в результате неаккуратного хранения. Когда-то машинку сослали на дачу по очень банальной причине – маленькая хозяйка не смогла нажимать на педали, и родители решили неудачную покупку отвезти за город. 

– Когда на «Куфаре» мне написала женщина и предложила абсолютно новую машину, я подумал: это какой-то развод, так не бывает, – говорит коллекционер, – но, приехав на место, был приятно удивлен: действительно новехонькая! 

На вопрос, много ли Саша вкладывает своих кровных в машинки, он улыбается и тут же вспоминает жену Оксану, которая поначалу восприняла его увлечение в штыки: дескать, тратишь деньги на металлолом. Но потом, когда мужа и его ретро-машинки стали приглашать на различные выставки и фестивали, когда на отреставрированных машинках и велосипедиках начали гонять их сыновья – Артем и Максим, а также дети друзей и знакомых, отношение поменялось. И теперь Оксана во всем поддерживает Сашу.

– Раньше я хотел открыть прокат моих автомобильчиков в парке, но потом передумал: разбить машинку можно за две секунды, а, чтобы восстановить, нужны время и средства. Поэтому я и отмел идею зарабатывать деньги на своем хобби, это просто того не стоит. А вот проветрить машинки на какой-нибудь выставке я всегда только за. 

В последний раз Александр Хилькович показывал свою коллекцию во время брестского велофестиваля «Без мотора». А на очереди – выставка ретро-автомобилей, которая будет организована ко Дню города. На стареньких «Москвичах» и велосипедиках можно будет и сфотографироваться, и прокатиться!

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР
 

Дорогие мои «Москвичи»! Брестчанин собирает и реставрирует детские машинки времен СССР

 
 
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