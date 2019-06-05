«Летний патруль» осуществляет рейды по акваториям Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

В городе над Бугом стартовала акция «Летний патруль». Сотрудники Брестского городского отдела по ЧС совместно с представителями ОСВОД, а также отрядами охраны правопорядка (МООП) на протяжении периода отпусков и активного досуга в условиях, благоприятствующих отдыху у водоёмов, осуществляют рейды по акваториям Бреста, побывают в местах, официально установленных для купания и отдыха граждан, а также запрещённых.





Профилактическая инициатива направлена на повышение уровня культуры безопасности населения, цель – достучаться до каждого, охват – все возрастные категории граждан.





Случаев гибели на воде в Бресте с начала года не зафиксировано, однако, даже такая положительная статистика не оставляет иного выбора для спасателей и ОСВОД, как взять ситуацию под строжайший контроль. Главная задача – предупредить граждан о всевозможных опасностях на воде.

Профилактическая работа в активной фазе. Осуществляя рейды, сотрудники МЧС , ОСВОД, а также МООПовцы беседовали с отдыхающими, акцентировали внимание на недопущении купания в состоянии алкогольного опьянения, рассказывали о последствиях купания в неустановленных местах.