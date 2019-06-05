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Не выше четвёрки. Как оценили сериал «Чернобыль» ликвидаторы аварии на ЧАЭС

06.06.2019 12:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не выше четвёрки. Как оценили сериал «Чернобыль» ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Кадр из фильма

Мини-сериал телевизионной сети HBO повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации населения из зоны поражения и ликвидации последствий катастрофы. Создатели постарались воспроизвести события с максимальной достоверностью и драматизмом. Но и вопросов к сериалу много, ведь он повествует о реальных событиях, участники которых еще живы.

Нормально, но не отлично

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали сотни тысяч человек со всех уголков Советского Союза. В их числе оказались житель кубанской станицы Новопластуновской Валентин Данилов и новосибирец Геннадий Зацепин, которых призвали в опасную зону как военнообязанных. Первый попал туда в декабре 1986 года и неоднократно выполнял работы непосредственно на территории атомной станции. В то время Валентин Семёнович был 40-летним старшим лейтенантом запаса, поэтому ему доверили командовать взводом из батальона спецобработки. А Геннадия Зацепина Родина отправила бороться с последствиями ядерной катастрофы летом 1987 года, когда ему был всего 21 год. Увидеть саму станцию ему не довелось, зато пришлось провести несколько месяцев на заражённых территориях в 30-километровой зоне вокруг неё.

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«Сериал рассчитан на не посвящённых в подробности аварии зрителей и даёт только общие представления о событиях того времени, — говорит Геннадий Зацепин. — В основном там показывают круг лиц, связанных с правительством. Мы в этой каше не варились, но в целом политика государства в тех обстоятельствах передана точно. Сюжеты о работе ликвидаторов тоже очень правдоподобны. Там был и отстрел животных, и на крыше так же работали по минуте, по полторы. Хотя ликвидаторов в сериале показывают мало, хотелось бы больше. В общем, снято нормально, но не сказать чтобы фильм отличный. Я бы оценил его на четвёрку, не больше».

Отношение Валентина Данилова к сериалу «Чернобыль» в чём-то совпадает, но в целом он отзывается более критично. 

«Суть происходивших событий в сериале донесена правильно, хотя там всё слишком наигранно, преувеличено, — считает Данилов. — Чужие люди снимали, и в плане атмосферы — совсем не то. Создателям надо было привлечь более серьёзных консультантов. Но опять же американцы снимали его для себя, а мы теперь смотрим и судим. Очень мне понравилось разве только то, что в фильме ликвидаторов называют героями, которые отдали свои жизни для спасения мира от ядерной угрозы».

Знакомые с обстоятельствами аварии люди и просто внимательные зрители нашли в сериале немало ляпов, которые активно обсуждаются в интернете. Многие из них можно отнести к разряду придирок. К примеру, кто-то разглядел в домах киношной Припяти пластиковые окна, которых тогда ещё не было. Кто-то обратил внимание на пластиковые кружки. Но, по словам ликвидаторов, есть эпизоды, которые действительно искажают суть событий и могут повлиять на восприятие трагедии зрителями.

Не выше четвёрки. Как оценили сериал «Чернобыль» ликвидаторы аварии на ЧАЭС
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Нестыковок хватает

Внимание чернобыльца из Новосибирска с точки зрения нестыковок привлёк только эпизод с водружением знамени на высочайшей точке атомной станции. В сериале флаг СССР устанавливают на трубу двое смельчаков, которые не побоялись мощного излучения от развороченного реактора. По информации Геннадия Зацепина, всё было иначе. 

«Меня немного смутило то, что в сериале флаг привязывают два человека, — говорит Геннадий Юрьевич. — По рассказам очевидцев, которые я слышал, в реальности на это решился только один мужчина. За установку флага на трубу ему обещали сразу дать квартиру и машину. Свою задачу он выполнил, вот только после этого его не довезли живым до больницы». 

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Валентин Данилов увидел больше нестыковок. Ему бросилось в глаза, что в сериале показали полную нерасторопность с эвакуацией Припяти. Можно подумать, что город продолжал жить обычной жизнью в то время, когда даже на Западе уже все знали про аварию. О том, что власти всё-таки очень спешили, мужчина узнал из случайной беседы с водителем автобуса в Харькове. Он с товарищами разговорился с ним после экскурсии по городу, в которой они коротали время до поезда.

«Мы спросили, что же случилось в Чернобыле, мол, вы же тут ближе, — вспоминает кубанец. — А он нам: „Да я там был“. В день аварии (взрыв произошел в ночь на субботу) всех водителей автобусов вызвали в военкомат и сказали завтра в 5 утра быть наготове. В воскресенье сформировали колонны, и они поехали в Припять. К каждому дому подогнали нужное количество автобусов, и, пока они ждали, милиционеры ходили по квартирам. Они объясняли, что из-за пожара на станции идут учения и всем нужно эвакуироваться. Говорили брать с собой документы, деньги и ценности, хотя некоторые выходили с одним паспортом. Только в пункте сбора объявили, что случилась авария с выбросом радиоактивных веществ и домой никто не вернётся. Всех людей обеспечили билетами на поезда, дали немного денег, и они поехали кто куда. Вот так чётко и быстро прошла эвакуация. К обеду воскресенья в Припяти уже никого не осталось».

Также ему показалось неправдоподобным то, что вскоре после аварии герои сериала передвигаются по Чернобыльской АЭС без средств защиты и подолгу стоят на улице, хотя один из них учёный и всё знает о радиации. По словам Валентина Данилова, при нём на территории станции людей не выводили из укрытий понапрасну даже ненадолго и все обязательно защищали органы дыхания. Он помнит, как на его респираторе оставались следы от заражённых частиц. 

У него возникли вопросы и к тем сценам в сериале, где показывают ящики с водкой, как её пьют. Он не отрицает, что некоторые ликвидаторы после работы потихоньку употребляли спиртное, но при нём всё было иначе. Водку в магазинах тогда просто не продавали. Желающие пили самогон, который покупали или выменивали у местных жителей.

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Ещё он сам видел, как люди собирают радиоактивные отходы на крыше станции. Только при нём эта работа шла не на разрушенном четвертом блоке, а на соседнем третьем. В целом всё происходило именно так, как показали в сериале, хотя были и отличия. В кино «биороботы» сбрасывали с крыши вниз всё что видели, а при Валентине Данилове людям конкретно указывали, какой кусок «светится». Его нужно было взять грабаркой и положить в специальный контейнер, который потом спускали краном.

После просмотра сериала кто-то может подумать, что все ликвидаторы аварии являлись военнообязанными, попавшими в опасную зону не по своей воле. Это не так. Находилось и немало гражданских специалистов, которых привлекали хорошими деньгами. Чем ближе к станции, тем лучше платили. Валентину Данилову врезался в память один эпизод, свидетелем которого он стал. 

«При мне несколько гражданских монтировали оборудование для уборки снега и грязи с крыши третьего и четвертого блоков станции, — продолжает Валентин Данилов. — Солдаты бегали там считаные минуты, а эти ребята ходили туда в течение трёх дней, пока всё не сделали. Им хорошо заплатили, но я думаю, что их уже давно нет в живых». 

Валентин Данилов коснулся и эпизода про отстрел животных. Ему запомнилось, что на территории станции и рядом с ней не было ни собак, ни кошек. Из живности можно было увидеть только грачей, и то редко. Однажды солдаты поймали такую приболевшую птицу и решили оставить её у себя в части. Но, когда кто-то предложил измерить исходящее от неё излучение, все ужаснулись. У птицы было целых 2 рентгена, что очень опасно (у ликвидаторов были дозиметры со шкалой до 5 рентген). Животные становились ходячими источниками излучения из-за того, что шерсть и оперение хорошо держат заражённые частицы. 

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«Животных отстреливали, да, но бетоном, как в сериале, почти ничего не заливали, потому что его не хватало, - говорит Геннадий Зацепин. – В черную пленку заматывали и выкладывали в ямы»

О чём забыть нельзя

Оба чернобыльца по-разному описывают обстоятельства, при которых их призывали на ликвидацию последствий аварии. Геннадий Зацепин говорит, что его просто обманули. Вызвали в военкомат якобы для сверки документов, а по факту взяли в охапку и посадили в поезд на Украину. «Сказали, если будут спрашивать, вы - добровольцы» - вспоминает ликвидатор.

У Валентина Данилова остались другие впечатления от приезда в те края.

«Родина сказала „надо“, солдат ответил „есть“, — говорит Валентин Данилов. — До начала службы там я даже не думал, что у нас в Советском Союзе такие люди. Все работали самоотверженно, с пониманием того, что это необходимо. Дух был приподнятым, распоряжения выполнялись чётко. Только единицы пытались спрятаться за чужую спину. Был у нас один такой случай: пьяный товарищ стал хвалиться, что отсиживается на КПП и не получил облучения, но тоже будет чернобыльцем. Кто-то из ребят хотел ему по морде съездить, но решили просто поговорить. Его вызвали и такое высказали, что он там, наверное, хотел сквозь землю провалиться. А потом его внесли в списки для выездов на станцию, и свои рентгены он всё-таки набрал». 

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По его словам, многие, наоборот, рвались на станцию, чтобы поскорее получить положенную дозу радиации и пораньше вернуться домой. Сам Данилов уложился в пару месяцев, хотя его призывали на полгода, как и всех. Он говорит, что ликвидаторы осознавали опасность радиации, но быстро привыкали и относились к происходящему спокойно. В памяти Геннадия Зацепина осталось больше волнительных переживаний, хотя, по его словам, в целом служба шла спокойно, без возмущений. О последствиях воздействия радиации на организм и возможном влиянии ее на будущие поколения стало известно уже после того, как работа была выполнена, вспоминает ликвидатор. О том, что облучение вредно знали, но не всё.

В сериале «Чернобыль» герои пытаются выяснить причины аварии: оказывается, что к трагедии привело сочетание беспечности персонала станции и серьезного недочета в самом строении реактора. Ликвидаторы Геннадий Зацепин и Валентин Данилов считают, что основная причина катастрофы до сих пор хранится в тайне ото всех. 

«Политическая атмосфера скрытности и бездействия высших органов в сериале подана достоверно» - отмечает Геннадий Зацепин.

«После аварии была создана межведомственная комиссия по расследованию причин случившегося, которая работала 3 или 4 месяца, — говорит Валентин Данилов. — О результатах доложили ЦК КПСС, но были разговоры, что там на них посмотрели сквозь пальцы. И также работали отдельные ведомственные комиссии. Выводы не совпадают. Наверное, вся правда о случившемся написана только в отчёте КГБ. Его сотрудники приехали на станцию сразу после аварии и уже в начале мая уехали. Но никто их доклад не видел, его нигде не публикуют. Наверное, кое-что в тайне держат».

Но у него есть и простое объяснение. По мнению Валентина Данилова, к аварии вполне могло привести снижение производственной дисциплины и контроля. Все было нормально, пока АЭС находились в ведении атомщиков. Но потом их передали энергетикам и те повели дела по-своему, начались нарушения. 

Эту аварию в мире забудут ещё нескоро, что подтверждается самим фактом появления сериала «Чернобыль» и огромным интересом к нему. Не стоит относиться к нему слишком серьёзно и ломать копья в поисках ошибок, всё-таки это художественный фильм, а не документальный. Куда важнее то, что он напомнил о героической работе людей, лишившихся из-за аварии жизни или здоровья. Увы, нельзя сказать, что все ныне живущие ликвидаторы аварии ощущают на себе заботу государства и ни в чём не нуждаются. Но это уже совсем другая история.

 
 
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