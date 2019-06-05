|
Автогражданку можно оформить в электронном виде с 1 сентября
06.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года
Увеличен также лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро, снижены страховые взносы по договорам внутреннего страхования для электромобилей (с 43,1 евро до 23,9 евро на год) и гибридных автомобилей (с 59,7 евро до 33,2 евро).
Заключение договора в электронном виде относится только к рынку внутреннего страхования и не распространяется на договоры страхования “Зеленая карта”. Что касается лимита страхового возмещения, то новые условия будут применяться по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года.
“Мы прилагаем усилия, чтобы уйти от бумажной формы заключения договора страхования. Автовладельцам не нужно будет возить с собой бумажную версию документа, поскольку данные о страховании занесут в специальную базу. Сотрудник ГАИ через нее сможет проверить наличие у водителя страховки“, –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет оформить в электронном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)