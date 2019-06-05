Автогражданку можно оформить в электронном виде с 1 сентября

Источник материала: Горецкий вестник

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет оформить в электронном виде.





Увеличен также лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро, снижены страховые взносы по договорам внутреннего страхования для электромобилей (с 43,1 евро до 23,9 евро на год) и гибридных автомобилей (с 59,7 евро до 33,2 евро).

Заключение договора в электронном виде относится только к рынку внутреннего страхования и не распространяется на договоры страхования “Зеленая карта”. Что касается лимита страхового возмещения, то новые условия будут применяться по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года.