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С 6 по 10 июня на территории Минской области Госавтоинспекция проведет акцию «Колес меньше – опасности больше!»

06.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С 6 по 10 июня на территории Минской области Госавтоинспекция проведет акцию «Колес меньше – опасности больше!»

Анализ аварийности  свидетельствует, что проблема недосточного уровня дисциплинированности водителей мотоциклов, мопедов (скутеров), велосипедистов остается актуальной и нередко является причиной, либо сопутствующим фактором совершения ДТП. 

В целях минимизации негативных проявлений в сфере обеспечения дорожной безопасности, профилактики и предупреждения фактов агрессивного вождения, снижения рисков совершения ДТП с участием и по вине водителей двухколесных транспортных средств, с 6 по 10 июня на территории Минской области Госавтоинспекция проведет акцию «Колес меньше – опасности больше!», направленную на профилактику ДТП с участием двухколесного транспорта.

 
 
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Анализ аварийности свидетельствует, что проблема недосточного уровня дисциплинированности водителей мотоциклов, мопедов (скутеров), велосипедистов остается...
 
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