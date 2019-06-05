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С 6 по 10 июня на территории Минской области Госавтоинспекция проведет акцию «Колес меньше – опасности больше!»
06.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Анализ аварийности свидетельствует, что проблема недосточного уровня дисциплинированности водителей мотоциклов, мопедов (скутеров), велосипедистов остается актуальной и нередко является причиной, либо сопутствующим фактором совершения ДТП.
В целях минимизации негативных проявлений в сфере обеспечения дорожной безопасности, профилактики и предупреждения фактов агрессивного вождения, снижения рисков совершения ДТП с участием и по вине водителей двухколесных транспортных средств, с 6 по 10 июня на территории Минской области Госавтоинспекция проведет акцию «Колес меньше – опасности больше!», направленную на профилактику ДТП с участием двухколесного транспорта.
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С 6 по 10 июня на территории Минской области Госавтоинспекция проведет акцию «Колес меньше – опасности больше!»
Анализ аварийности свидетельствует, что проблема недосточного уровня дисциплинированности водителей мотоциклов, мопедов (скутеров), велосипедистов остается...
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