Источник материала: Слуцк Город





Анализ аварийности свидетельствует, что проблема недосточного уровня дисциплинированности водителей мотоциклов, мопедов (скутеров), велосипедистов остается актуальной и нередко является причиной, либо сопутствующим фактором совершения ДТП.

В целях минимизации негативных проявлений в сфере обеспечения дорожной безопасности, профилактики и предупреждения фактов агрессивного вождения, снижения рисков совершения ДТП с участием и по вине водителей двухколесных транспортных средств, с 6 по 10 июня на территории Минской области Госавтоинспекция проведет акцию «Колес меньше – опасности больше!», направленную на профилактику ДТП с участием двухколесного транспорта.