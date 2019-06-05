9 июня в кадетском училище пройдет выпускной бал

Источник материала: Слуцк Город





9 июня 2019 года в Минском областном кадетском училище состоится восьмая торжественная церемония «Выпускной – 2019».

За годы существования училища в Слуцке путевки в жизнь получили 350 кадетов, в этом году его заканчивают 63 выпускника.

9 июня ребята получат аттестаты об общем среднем образовании и знак выпускника училища. В ходе праздника также состоится церемония прощания со Знаменем кадетского училища.

Аттестаты, знак выпускника и памятный погон учащимся вручат приглашенные на церемонию гости, среди которых руководство главного управления по образованию Миноблисполкома, руководители силовых структур Минской области и Слуцкого района, ветераны Вооруженных Сил Республики Беларусь, представители Слуцкой и Солигорской епархии.