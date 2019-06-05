В Слуцке пройдет областной фестиваль учреждений профессионального образования

Источник материала: Слуцк Город

11 июня 2019 года в Слуцком государственном колледже впервые пройдет областной фестиваль учреждений профессионального образования «Территория опыта, достижений и возможностей»

Проведение мероприятиянаправлено насозданиев Минской области благоприятных условий для популяризации рабочих профессий и технических специальностей среди детей и молодежи, формирование сообщества молодых профессионалов, повышение уровня профессионального образования, обмен опытом и знаниями, развитие социальной и патриотической активности, лидерского потенциала молодого поколения.

В фестивале примут участие около 400 человек: учащиеся, руководители и педагогические работники учреждений профессионального образования, школьники Минской области. На мероприятие также приглашены представители Минского облисполкома, главного управления по образованию Минского облисполкома, Республиканского института профессионального образования, профсоюзных организаций, организаций-заказчиков кадров, средств массовой информации.

На масштабном областном мероприятии будут работать интерактивные площадки «Профессионализм, устремленный в будущее», профориентационная площадка «Информдайджест». Участники фестиваля расскажут о международном сотрудничестве, раскроют секреты подготовки к конкурсам профессионального мастерства, поделятся опытом работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Также состоится презентация деятельности ресурсного центра «ЭкоТехноПарк – ВОЛМА» (филиал Республиканского института профессионального образования), где все желающие ознакомятся с подготовкой специалистов в сфере использования экологически чистых возобновляемых ресурсов, новейших энергетических технологий.

Для гостей мероприятия пройдут мастер-классы по кулинарному искусству, пчеловодству, агрономии, отделочным и строительным работам, созданию программ для малого бизнеса, веб-дизайну, дизайну сайтов… Кроме того, организаторы фестиваля подготовили выставки, презентации, выступления агитбригад, мотобол и многое другое.

Участники мероприятия смогут посетить III Международный конкурс профессионального мастерства по компетенции «Мастер молочного производства», который пройдет с 10 по 14 июня на базе Слуцкого государственного колледжа. В нем примут участие учащиеся учреждений среднего специального образования из Беларуси и России.

В рамках фестиваля состоится церемония награждения победителей областного конкурса «Лучший учащийся учреждения профессионального образования Минской области». Этого звания будут удостоены27 учащихся, которые достигли высоких результатов в учебной, профессиональной, исследовательской, спортивной, творческой деятельности.Лучшие будут названы в 9 номинациях. Конкурс проводится впервые – с целью поддержки талантливой и социально активной молодежи, повышения качества подготовки специалистов, формирования гражданской инициативы.

Профессиональное образование молодежи является приоритетным направлением в системе образовании Минской области. В связи с этим фестиваль планируется сделатьежегодным.