Осиповичский ОГАИ информирует

Источник материала: Асiповiцкi край

С 7 по 16 июня Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением водителями правил проезда перекрестков. В этот период в области будет проводиться комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на пересечениях дорог.

Дорожно-транспортное происшествие, к большому сожалению, сегодня не является редкостью. Кроме повреждений транспорта в авариях погибают и травмируются люди. За 5 месяцев на территории области зарегистрировано 111 ДТП, в которых 13 человек погибли, 129 получили травмы.

Такая ситуация на дорогах во многом объясняется сознательным нарушением Правил дорожного движения. Наблюдая за поведением водителей на дороге, можно сделать выводы, что оно все больше напоминает беспечное поведение детей. Игры в «догонялки» и езда «наперегонки» стали обычным явлением для улиц городов, а что уж говорить о трассах. Фабулы «дорожных» пестрят формулировками «превысил, не пропустил, отвлекся, нарушил и так далее», этот перечень можно продолжать еще долго. Без сомнения, практически за каждой аварией стоит вина определенного человека. Жизненная практика постоянно напоминает о том, что любое неправильное и необдуманное действие, идущее вразрез с законом дорог, рано или поздно может привести к непоправимым последствиям.

При управлении транспортом необходимо быть предельно осторожными и концентрировать свое внимание на возможной опасности. Часто ДТП происходят именно на перекрестках. Водителям необходимо помнить, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. На перекрестке неравнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу водителям, приближающимся справа. Если перекресток регулируемый, выезжать на него необходимо только при разрешающем сигнале светофора, предварительно уступив дорогу транспорту, завершающему движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход улицы. Однако в реальности зачастую происходит иначе. Если по каким-либо причинам вы не можете определить последовательность проезда перекрестка, действуйте так, как если бы вы находились на второстепенной дороге.

Главное и самое важное правило – обязательно предоставлять преимущество тем, кто имеет на это право. Но если вы видите, что какой-то лихач на всех порах мчит навстречу беде, не подставляйте под удар его автомобиля своё здоровье и жизнь, пропустите его, для вас это будет безопаснее. Отдельные водителей, совершая опасный маневр, просто не задумываются о последствиях в результате неудачи. А если перед началом маневра, представить себе, что будет, если вы не успеете «проскочить», может, вам и не захочется рисковать!

Каждому пора осознать: дорога – не игра! Она требует к себе уважения. И забыв об этом, можно расстаться с жизнью. Необходимо понять, что проблем и в жизни, и на дороге станет меньше, если соблюдать установленные для всех правила. Ведь Правила подсказаны многовековым опытом, а не придуманы вчера, чтобы усложнить жизнь водителям и пешеходам.

Водитель! Будь осторожен на железнодорожном переезде!

Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом – серьезным видом дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия, сопровождающиеся многочисленными человеческими жертвами.

Аварии, происходящие на переездах, называют глупыми, однако не все так очевидно. Явно же человек видит светофор, знаки, знает о приближающейся опасности, но почему-то решает выехать. Значит, у него есть какая-то логика, и он полагает, что сможет безопасно миновать рельсы. То есть речь зачастую идет об осознанном нарушении, и дело вовсе не в невнимательности, как многие полагают.

Следует напомнить, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 51-го до 102 рублей.

Будьте внимательны на переездах, не спешите и не рискуйте напрасно!

ОГАИ ОВД Осиповичского райисполкома