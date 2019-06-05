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Вратарь молодежной сборной Беларуси: Моя цель - попадание в сборную России

06.06.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вратарь Константин Шостак, в конце мая выступавший в Сочи за молодежную сборную Беларуси по хоккею на Кубке Черного моря, поделился с официальным сайтом МХЛ впечатлениями от турнира и рассказал о ближайших целях. Два предыдущих сезона 19-летний воспитанник минской «Юности» играл в МХЛ за череповецкий «Алмаз», а еще раньше защищал ворота подмосковного «Витязя» в юношеском чемпионате России.


Константин Шостак. Фото: hockey.by

— После завершения сезона я продолжил тренироваться с «Алмазом», а потом уехал домой в Минск. Там со мной связался Алексей Щебланов — тренер, с которым я делал первые шаги в хоккее, и пригласил к себе в сборную в тренировочный лагерь. Я в это время ждал приглашения из сборной России — был шанс, что меня позовут на Кубок Черного моря. К сожалению, конкуренция была слишком большая — в состав я не попал, поэтому принял приглашение Алексея Геннадьевича и отправился в сборную Беларуси.

— Но ведь у вас российское гражданство.

— Да, хоть я родился в Минске, белорусского паспорта нет. Но Кубок Черного моря — это не турнир под эгидой IIHF, поэтому такой переход стал возможным. Благодаря этому приглашению я приехал в Сочи, получил практику и показал тренерам сборной России, против которой мы играли, что я могу играть на таком уровне.

— В новой команде удалось стать своим?

— Многих ребят я знаю с детства: мы играли вместе в Минске. Так что никто косо не смотрел.

— Дебютировать за сборную Беларуси в матче против сборной России — это волнительно?

— Ничего особенного, выходил как на рядовую встречу. Нашей команде в определенный момент не повезло. Например, долго удерживали счет 0:1, но в концовке пропустили еще 3 шайбы. Приятно, что тренерский штаб сборной Беларуси меня хвалил.

— Могла бы конкурировать с другими клубами МХЛ команда, составленная из игроков молодежной сборной Беларуси?

— Думаю, последними бы они точно не были, смогли бы неплохо себя показать.

— Молодежная сборная Беларуси будет бороться за выход в элитный дивизион на домашнем чемпионате мира. Есть желание им помочь попасть в элиту или пока в приоритете борьба за место в сборной России?

— Много раз уже задавали этот вопрос, а я не знаю, как на него ответить. Не могу же я разорваться между двумя сборными. Возможно, в определенный момент придется выбирать, решать этот вопрос с клубом, но сейчас моя цель — попадание в сборную России.

 
Теги: Минск
 
 
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19-летний воспитаник минской «Юности» играл в МХЛ за череповецкий «Алмаз», а еще раньше защищал ворота подмосковного «Витязя» в юношеском чемпионате России.
 
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