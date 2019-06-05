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Вратарь молодежной сборной Беларуси: Моя цель - попадание в сборную России
Источник материала: Tut.by
Вратарь Константин Шостак, в конце мая выступавший в Сочи за молодежную сборную Беларуси по хоккею на Кубке Черного моря, поделился с официальным
— После завершения сезона я продолжил тренироваться с «Алмазом», а потом уехал домой в Минск. Там со мной связался Алексей Щебланов — тренер, с которым я делал первые шаги в хоккее, и пригласил к себе в сборную в тренировочный лагерь. Я в это время ждал приглашения из сборной России — был шанс, что меня позовут на Кубок Черного моря. К сожалению, конкуренция была слишком большая — в состав я не попал, поэтому принял приглашение Алексея Геннадьевича и отправился в сборную Беларуси.
— Но ведь у вас российское гражданство.
— Да, хоть я родился в Минске, белорусского паспорта нет. Но Кубок Черного моря — это не турнир под эгидой IIHF, поэтому такой переход стал возможным. Благодаря этому приглашению я приехал в Сочи, получил практику и показал тренерам сборной России, против которой мы играли, что я могу играть на таком уровне.
— В новой команде удалось стать своим?
— Многих ребят я знаю с детства: мы играли вместе в Минске. Так что никто косо не смотрел.
— Дебютировать за сборную Беларуси в матче против сборной России — это волнительно?
— Ничего особенного, выходил как на рядовую встречу. Нашей команде в определенный момент не повезло. Например, долго удерживали счет 0:1, но в концовке пропустили еще 3 шайбы. Приятно, что тренерский штаб сборной Беларуси меня хвалил.
— Могла бы конкурировать с другими клубами МХЛ команда, составленная из игроков молодежной сборной Беларуси?
— Думаю, последними бы они точно не были, смогли бы неплохо себя показать.
— Молодежная сборная Беларуси будет бороться за выход в элитный дивизион на домашнем чемпионате мира. Есть желание им помочь попасть в элиту или пока в приоритете борьба за место в сборной России?
— Много раз уже задавали этот вопрос, а я не знаю, как на него ответить. Не могу же я разорваться между двумя сборными. Возможно, в определенный момент придется выбирать, решать этот вопрос с клубом, но сейчас моя цель — попадание в сборную России.
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19-летний воспитаник минской «Юности» играл в МХЛ за череповецкий «Алмаз», а еще раньше защищал ворота подмосковного «Витязя» в юношеском чемпионате России.
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