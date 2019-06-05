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В Лунинце Volkswagen сбил 5-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на дорогу: она в реанимации
Источник материала: Tut.by
5 июня на улице Машерова в Лунинце Volkswagen сбил 5-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию,
60-летний житель райцентра ехал на Volkswagen по улице Машерова. Напротив дома № 61 водитель сбил девочку, которая внезапно выбежала на дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавшего ребенка увезли в реанимацию.
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По предварительной информации девочка внезапно выбежала на дорогу вне пешеходного перехода.
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