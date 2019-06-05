Источник материала: Новости Волковыска

Лето-это насыщенная пора не только для детишек, но и для сельчан. Именно поэтому в июне стартуют сразу две республиканские акции, одна из которых станет новинкой!

И называется «С заботой о безопасности малой Родины». Акция будет проходить 2 раза в год (июнь-июль и сентябрь-октябрь) в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах, агроусадьбах. Ее цель - предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них лиц пенсионного и пожилого возраста.

Целевой аудиторией станут пенсионеры и пожилые люди. Специально для них пройдут «Ярмарки безопасности». Мероприятия будут интересными и в них найдется место как празднику с развлечениями, так и изучению важных элементов безопасности. Причем сделано это будет в максимально интересной и доступной форме. Предусмотрена также концертная программа и тематические подарки.

Подпишитесь на наш канал в