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В Лунинце Volkswagen сбил перебегавшую дорогу 5-летнюю девочку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 5 июня в Лунинце автомобиль сбил дошкольницу.
Как
Несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в реанимацию. По факту аварии ведётся проверка.
Весной 2019 года в Рогачёве Fiat сбил 11-летнего велосипедиста.
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Новости Беларуси. Вечером 5 июня в Лунинце автомобиль сбил дошкольницу. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 60-летний местный житель за рулём Volkswagen Passat...
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