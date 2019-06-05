В Лунинце Volkswagen сбил перебегавшую дорогу 5-летнюю девочку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 5 июня в Лунинце автомобиль сбил дошкольницу.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 60-летний местный житель за рулём Volkswagen Passat двигался по улице Машерова. В определённый момент на дорогу перед автомобилем выбежала 5-летняя девочка. Произошёл наезд.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в реанимацию. По факту аварии ведётся проверка.

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