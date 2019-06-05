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Белорусы завоевали вторую медаль на ЧЕ среди юниоров по современному пятиборью

06.06.2019 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Польше продолжается чемпионат Европы среди юниоров по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Копилка нашей сборной пополнилась еще одной наградой. В мужской эстафете золото завоевали Иван Хамцов и Евгений Орел. Эта награда стала второй для нашей команды на континентальном первенстве. Ранее серебряными призерами в смешанной эстафете стали Екатерина Сукора и Никита Горностаев.

Чемпионат продолжится до 10 июня.

Белорусы завоевали вторую медаль на ЧЕ среди юниоров по современному пятиборью

Белорусы завоевали вторую медаль на ЧЕ среди юниоров по современному пятиборью

Белорусы завоевали вторую медаль на ЧЕ среди юниоров по современному пятиборью

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Новости Беларуси. В Польше продолжается чемпионат Европы среди юниоров по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Копилка нашей сборной...
 
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