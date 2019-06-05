|
Белорусы завоевали вторую медаль на ЧЕ среди юниоров по современному пятиборью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Польше продолжается чемпионат Европы среди юниоров по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Копилка нашей сборной пополнилась еще одной наградой. В мужской эстафете золото завоевали Иван Хамцов и Евгений Орел. Эта награда стала второй для нашей команды на континентальном первенстве. Ранее серебряными призерами в смешанной эстафете стали Екатерина Сукора и Никита Горностаев.
Чемпионат продолжится до 10 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Польше продолжается чемпионат Европы среди юниоров по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Копилка нашей сборной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)