Александр Лукашенко поздравил Короля Швеции с Национальным днём страны

Источник материала: СТВ

Новости Швеции. Национальный день страны отмечают 6 июня жители Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот праздник связан сразу с двумя историческими датами: 6 июня 1523 года Густав Эриксон был избран королем Швеции под именем Густав I, а почти три века спустя в этот же день была принята новая Конституция королевства.





Официально национальный день празднуется в стране с 1983 года, когда был учрежден шведским парламентом. Сегодня по всему королевству пройдут множество торжественных и культурных мероприятий, массовых гуляний и концертов.

С праздником Короля Швеции Карла XVI Густава поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.