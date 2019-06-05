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Александр Лукашенко поздравил Короля Швеции с Национальным днём страны
Источник материала: СТВ
Новости Швеции. Национальный день страны отмечают 6 июня жители Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот праздник связан сразу с двумя историческими датами: 6 июня 1523 года Густав Эриксон был избран королем Швеции под именем Густав I, а почти три века спустя в этот же день была принята новая Конституция королевства.
Официально национальный день празднуется в стране с 1983 года, когда был учрежден шведским парламентом. Сегодня по всему королевству пройдут множество торжественных и культурных мероприятий, массовых гуляний и концертов.
С праздником Короля Швеции Карла XVI Густава поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости Швеции. Национальный день страны отмечают 6 июня жители Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник связан сразу с двумя...
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