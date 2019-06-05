ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко поздравил Короля Швеции с Национальным днём страны

06.06.2019 11:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Швеции. Национальный день страны отмечают 6 июня жители Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот праздник связан сразу с двумя историческими датами: 6 июня 1523 года Густав Эриксон был избран королем Швеции под именем Густав I, а почти три века спустя в этот же день была принята новая Конституция королевства.

Александр Лукашенко поздравил Короля Швеции с Национальным днём страны

Официально национальный день празднуется в стране с 1983 года, когда был учрежден шведским парламентом. Сегодня по всему королевству пройдут множество торжественных и культурных мероприятий, массовых гуляний и концертов.

С праздником Короля Швеции Карла XVI Густава поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Швеции. Национальный день страны отмечают 6 июня жители Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник связан сразу с двумя...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДОСЬЕ: Пушкин и Беларусь: к 220-летию со дня рождения поэта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика