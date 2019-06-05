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В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы

06.06.2019 11:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Дании. Смена политического курса: на парламентских выборах в Дании победу одержали социал-демократы во главе с Метте Фредериксен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они получили 91 мандат.

В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы

Из 179 мест в однопалатном фолькетинге бывший правящий блок займет 75 кресел. Премьер уже признал поражение и сообщил королеве об отставке правительства.

В ходе предвыборной компании Фредериксен, которая станет новым премьер-министром страны, выступала за увеличение бюджетных трат, продолжение нынешней иммиграционной политики, а также предлагала новый подход к решению проблем экологии.

В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы

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Новости Дании. Смена политического курса: на парламентских выборах в Дании победу одержали социал-демократы во главе с Метте Фредериксен, сообщили в программе...
 
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