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В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы
Источник материала: СТВ
Новости Дании. Смена политического курса: на парламентских выборах в Дании победу одержали социал-демократы во главе с Метте Фредериксен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они получили 91 мандат.
Из 179 мест в однопалатном фолькетинге бывший правящий блок займет 75 кресел. Премьер уже признал поражение и сообщил королеве об отставке правительства.
В ходе предвыборной компании Фредериксен, которая станет новым премьер-министром страны, выступала за увеличение бюджетных трат, продолжение нынешней иммиграционной политики, а также предлагала новый подход к решению проблем экологии.
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Новости Дании. Смена политического курса: на парламентских выборах в Дании победу одержали социал-демократы во главе с Метте Фредериксен, сообщили в программе...
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