В Японии в метро с рельсов сошёл поезд

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии с рельсов сошел поезд метро. ЧП произошло в городе Иокогама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент происшествия в составе находились около 120 пассажиров. Все они были эвакуированы специалистами. Обошлось без пострадавших.





По словам экспертов, инцидент произошел из-за ошибки сотрудников метрополитена. Они проводили ночную инспекцию и не убрали с путей стрелочный механизм. Правоохранители выясняют, кто стал виновником произошедшего.