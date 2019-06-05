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В Японии в метро с рельсов сошёл поезд
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Японии с рельсов сошел поезд метро. ЧП произошло в городе Иокогама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент происшествия в составе находились около 120 пассажиров. Все они были эвакуированы специалистами. Обошлось без пострадавших.
По словам экспертов, инцидент произошел из-за ошибки сотрудников метрополитена. Они проводили ночную инспекцию и не убрали с путей стрелочный механизм. Правоохранители выясняют, кто стал виновником произошедшего.
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Новости Японии. В Японии с рельсов сошел поезд метро. ЧП произошло в городе Иокогама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент происшествия в составе...
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